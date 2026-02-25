 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
10 самых важных дат истории Кустаная, - П.В.Густерин10 самых важных дат истории Кустаная, - П.В.Густерин
18:39 04.03.2026

П.В. Густерин

10 самых важных дат истории Кустаная

1879 - основание под названием станица Николаевская.

1893 - присвоение статуса города под названием Николаевск.

1895 - присвоение статуса уездного города с переименованием в Кустанай.

В 1912-1913 - строительство железной дороги от Челябинска, связавшей Кустанай с Транссибом.

С 1936 - областной центр в составе Казахстана.

С 1954 - быстрый рост города в связи с освоением Целины.

1989 - введение в эксплуатацию троллейбусного сообщения (функционировало до 2005 г.).

С 1991 - в составе суверенного Казахстана.

1997 - переименование в Костанай.

2025 - присвоение почетного звания Содружества Независимых Государств "Город трудовой славы. 1941-1945 гг.".

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1772638740


