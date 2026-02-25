10 самых важных дат истории Кустаная, - П.В.Густерин

18:39 04.03.2026

П.В. Густерин



10 самых важных дат истории Кустаная



1879 - основание под названием станица Николаевская.



1893 - присвоение статуса города под названием Николаевск.



1895 - присвоение статуса уездного города с переименованием в Кустанай.



В 1912-1913 - строительство железной дороги от Челябинска, связавшей Кустанай с Транссибом.



С 1936 - областной центр в составе Казахстана.



С 1954 - быстрый рост города в связи с освоением Целины.



1989 - введение в эксплуатацию троллейбусного сообщения (функционировало до 2005 г.).



С 1991 - в составе суверенного Казахстана.



1997 - переименование в Костанай.



2025 - присвоение почетного звания Содружества Независимых Государств "Город трудовой славы. 1941-1945 гг.".