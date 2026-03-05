|Лидеры Узбекистана и Казахстана, а также МИД Ирана пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в Азербайджане
14:01 06.03.2026
Лидеры Узбекистана и Азербайджана провели телефонный разговор
05.03.2026
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 5 марта провел телефонный разговор с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
В начале разговора глава нашего государства решительно осудил атаки беспилотников по территории Азербайджана, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
В ходе беседы особо подчеркнуто, что наблюдаемая в последние дни резкая эскалация напряженности на Ближнем Востоке приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения и вызывает серьезную обеспокоенность.
Подчеркнуто, что подобные события, происходящие в священный месяц Рамазан, противоречат общечеловеческим ценностям, международным нормам и принципам территориальной целостности государств.
Лидер Узбекистана также выразил признательность Ильхаму Алиеву за принимаемые меры и создаваемые условия для обеспечения безопасной эвакуации наших граждан из Ирана через территорию Азербайджана.
В свою очередь, Президент Азербайджана выразил особую благодарность главе нашего государства за дружеский разговор и поддержку в непростое время.
Казахстан. Aqorda
05.03.2026
В связи с атакой иранских беспилотных летательных аппаратов на аэропорт в городе Нахичевань Президент Касым-Жомарт Токаев обнародовал свою позицию.
Она сводится к решительному осуждению данного акта против братского, союзнического Азербайджана.
В то же время Глава государства выразил надежду на совместное с Ираном тщательное расследование инцидента, а также на урегулирование конфликтной ситуации дипломатическими средствами во избежание эскалации напряженности в регионе.
Аракчи опроверг сообщения о запуске снарядов по Нахичеванской Автономной Республике со стороны Ирана
05.03.2026
Тегеран – ИРНА – Министр иностранных дел Ирана в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой опроверг сообщения о том, что Иран якобы запускал снаряды по Нахичеванской Автономной Республике.
Аракчи обсудил ситуацию с министром иностранных дел Азербайджана Байрамовым, подчеркнув политику добрососедства Ирана и стремление развивать отношения между странами во всех сферах.
Он опроверг сообщения о запуске снарядов по Нахичевану со стороны Ирана и сообщил, что вооруженные силы проводят необходимые проверки и расследования.
Аракчи особо указал на роль Израиля в подобных атаках с целью дезинформации общественности и подрыва добрососедских отношений, отметив, что аналогичные инциденты имели место и ранее.
Министр иностранных дел Ирана выразил сожаление в связи с ранениями нескольких граждан Азербайджана и пожелал им скорейшего выздоровления.