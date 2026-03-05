Лидеры Узбекистана и Казахстана, а также МИД Ирана пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в Азербайджане

14:01 06.03.2026

Лидеры Узбекистана и Азербайджана провели телефонный разговор

05.03.2026



Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 5 марта провел телефонный разговор с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.



В начале разговора глава нашего государства решительно осудил атаки беспилотников по территории Азербайджана, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.



В ходе беседы особо подчеркнуто, что наблюдаемая в последние дни резкая эскалация напряженности на Ближнем Востоке приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения и вызывает серьезную обеспокоенность.



Подчеркнуто, что подобные события, происходящие в священный месяц Рамазан, противоречат общечеловеческим ценностям, международным нормам и принципам территориальной целостности государств.



Лидер Узбекистана также выразил признательность Ильхаму Алиеву за принимаемые меры и создаваемые условия для обеспечения безопасной эвакуации наших граждан из Ирана через территорию Азербайджана.



В свою очередь, Президент Азербайджана выразил особую благодарность главе нашего государства за дружеский разговор и поддержку в непростое время.



