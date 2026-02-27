Командующий сухопутными войсками Иранской армии генерал Джаханшахи, - Павел Густерин

12:15 07.03.2026

Павел Густерин



Командующий сухопутными войсками Иранской армии генерал Джаханшахи



Принимая во внимание то, как развиваются события на Ближнем Востоке, актуальной остается возможность проведения сухопутной американо-израильской операции против Ирана.



В связи с этим интерес вызывает личность командующего сухопутными силами Иранской армии, которому предстоит командовать войсками, готовящимися к борьбе с иностранными агрессорами непосредственно на поле боя.



В ноябре 2025 г. в Иранской армии был назначен, а в декабре вступил в должность новый командующий сухопутными войсками. Им стал бригадный генерал Али Джаханшахи.



Портал ИРАН.РУ сообщил, что в своем первом обращении к высшему командованию Вооруженных Сил генерал Джаханшахи заявил: "Сухопутные войска Ирана полностью готовы противостоять любой потенциальной угрозе благодаря квалифицированному и преданному своему делу персоналу, современному оборудованию и опыту, полученному в ходе "12-дневной навязанной войны".



По сообщению Управления по связям с общественностью Сухопутных войск, он подчеркнул, что оперативная дорожная карта Вооруженных Сил была разработана на основе пяти стратегических принципов: лидерство, справедливость, эффективность, развитие технологий и навыков - в соответствии с указаниями главнокомандующего и с учетом уроков недавних военных столкновений Ирана".



19 декабря 2025 г. на собрании научной элиты государства генерал Джаханшахи заявил, что Вооруженные Силы страны оснащаются искусственным интеллектом, квантовыми и другими передовыми технологиями для защиты Ирана от внешних угроз.



Пожелаем генералу Джаханшахи боевых успехов.



Краткий послужной список бригадного генерала Джаханшахи



В 2007-2011 гг. полковник Джаханшахи командовал 4-м учебным центром в Бирджанде.



В 2011 г. Джаханшахи было присвоено звание второго бригадного генерала.



В 2011-2013 гг. командовал 77-й пехотной дивизией в Хорасане.



В 2013-2015 гг. занимал должность начальника штаба Северо-восточного региона Незаджа.



В 2016 г. Джаханшахи было присвоено звание бригадного генерала.



В 2016-2019 гг. занимал должность заместителя командующего сухопутными войсками, с декабря 2019 г. по ноябрь 2025 г. - должность заместителя начальника Центрального Штаба "Хатим аль-Анбия" (аналог Генерального Штаба ВС РФ) по полевому надзору и дисциплине.



***



