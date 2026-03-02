Хуситы поздравили иранцев, - П.В.Густерин

20:39 09.03.2026

П.В. Густерин



Председатель аль-Машат поздравил иранцев с избранием Верховного лидера аятоллы Моджтабы Хаменеи

(по материалам портала www.ansarollah.com.ye)



9 марта с.г. Председатель Высшего политического совета Йемена Махди аль-Машат поздравил от имени йеменского народа дружественный иранский народ с избранием аятоллы Сайида Моджтабы Али Хаменеи Верховным духовным лидером Исламской Республики Иран.



"Мы поздравляем нового лидера, аятоллу Сайида Моджтабу Али Хаменеи, с доверием, которое он получил после единогласного решения Совета экспертов. Мы молимся, чтобы Аллах направил его шаги и даровал ему успех в продолжении пути его предшественника, мученика Сайида Али Хоссейни Хаменеи, да благословит Аллах его душу, особенно в этот критический момент истории Ирана, когда страна сталкивается с жестокой американо-израильской агрессией, - чтобы привести нацию к явной и решительной победе, если на то будет воля Аллаха".



Аль-Машат подчеркнул, что избрание аятоллы Хаменеи демонстрирует стойкость и единство иранского государства в условиях крайнего внешнего давления и отражает институциональную мощь Исламской Республики.



Аль-Машат выразил надежду, что новое руководство укрепит роль политических, военных и силовых институтов Ирана в противостоянии жестокой американо-сионистской агрессии, стремясь к решающей победе с помощью Аллаха.



Также аль-Машат выразил уверенность, что избрание аятоллы Моджтабы Хаменеи поможет сорвать амбиции врага и еще больше укрепить сплоченность иранского народа и его руководства.