Президенты Азербайджана и Беларуси поздравили Хаменеи. МИД КНР прокомментировал избрание нового лидера Ирана

21:28 09.03.2026

Его Святейшеству аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи, Верховному лидеру Исламской Республики Иран.

9 марта 2026 г., 16:40



Его Высокопреосвященство аятолла Хаменеи.



Поздравляю Вас с избранием на пост Верховного лидера Исламской Республики Иран.



Я хотел бы еще раз выразить Вам свои соболезнования в связи с трагической кончиной Вашего отца, Его Святейшества аятоллы Сейеда Али Хаменеи, Верховного лидера Исламской Республики Иран.



Отношения между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран проистекают из воли наших народов, которые исторически жили в добрососедстве и дружбе. Я выражаю надежду, что мы будем прилагать совместные усилия для развития наших межгосударственных отношений в духе взаимного уважения и доверия в соответствии с интересами наших народов.



Я еще раз поздравляю Вас с этим высоким назначением и желаю мира и спокойствия дружественному и братскому народу Ирана.



Искренне,

Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики

Баку, 9 марта 2026 г.



***



Поздравление Моджтабе Хоссейни Хаменеи с избранием Верховным лидером Ирана

9 марта



Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Моджтабу Хоссейни Хаменеи с избранием на наивысший пост страны - Верховного лидера и руководителя Исламской Республики Иран.



"Иран по праву занимает особое место в истории и цивилизационном наследии человечества. Верность иранского народа традициям, стойкость перед любыми испытаниями и стремление к самостоятельному развитию вызывают искреннее уважение и признание. Вы возглавили страну в исключительно сложный момент. Несмотря на это, уверен, что под Вашим руководством Иран продолжит идти путем отстаивания независимости, обеспечения стабильного роста, сохранения духовного наследия и укрепления своей роли на международной арене. Это станет наилучшей данью памяти Вашим родителям, родным и близким, а также всем иранцам, которые сейчас отдают жизни ради обороны Отечества", - говорится в поздравлении.



"Наши страны на протяжении долгого времени поддерживают прочные дружественные связи, основанные на взаимном уважении и доверии. Высоко ценим отношения партнерства с Тегераном и придаем большое значение дальнейшему расширению контактов на всех уровнях", - отметил Президент.



Александр Лукашенко пожелал Моджтабе Хоссейни Хаменеи здоровья, мудрости и успехов в его миссии, а народу Ирана - мира, мужества и единства.



***



