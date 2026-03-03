Кадровые перестановки в Туркменистане 6 марта 2026

10:36 10.03.2026

Кадровые перестановки в Туркменистане



6 марта



Указы Президента:



Назначить Хаджиева Вепа Сегсенгелдиевича Постоянным представителем Туркменистана при Организации Объединенных Наций (Соединенные Штаты Америки, город Нью-Йорк).



Освободить Хаджиева Вепа Сегсенгелдиевича от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Швейцарской Конфедерации (город Женева), Постоянного представителя Туркменистана при отделении Организации Объединенных Наций в Женеве (Швейцарская Конфедерация, город Женева), Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Ватикане в связи с переходом на другую работу.



Назначить Айдогдыева Эсена Мухаммедовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Соединенных Штатах Америки (город Вашингтон).



Освободить Айдогдыева Эсена Мухаммедовича от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Российской Федерации (город Москва), Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Словения, Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Сербия, Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Болгария в связи с переходом на другую работу.



Освободить Оразова Мерета Байрамовича от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Соединенных Штатах Америки (город Вашингтон), Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Мексиканских Соединенных Штатах, Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Канаде и представителя Туркменистана при Международной организации гражданской авиации в связи с переходом на другую работу.



Освободить Атаеву Аксолтан Тореевну от должностей Постоянного представителя Туркменистана при Организации Объединенных Наций (Соединенные Штаты Америки, город Нью-Йорк), Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Куба, Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Федеративной Республике Бразилия, Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Боливарианской Республике Венесуэла в связи с переходом на другую работу.



