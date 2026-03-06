Что написано на эмблеме Службы правопорядка Ирана, - П.В.Густерин

09:16 14.03.2026

П.В. Густерин



Что написано на эмблеме Службы правопорядка Исламской Республики Иран



Вверху – отрывок из айята 8 суры 5. Привожу три наиболее авторитетные варианта перевода.



1) Перевод Д.Н. Богуславского: "...Будьте прямы перед Господом в свидетельствах...".



2) Перевод Г.С. Саблукова: "Будьте стойки пред Богом, будьте свидетелями правдивыми…".



3) Перевод И.Ю. Крачковского: "Будьте стойкими пред Аллахом, исповедниками по справедливости".



Внизу под двумя ромбами – год "1370" по Солнечной Хиджре, то есть 1992 г. по Григорианскому календарю, который является годом создания этой Службы.



Ниже года – по-персидски: "Командование Службы правопорядка Исламской Республики Иран".



Дополнительная информация.



1) Дмитрий Николаевич Богуславский – генерал-лейтенант Русской императорской армии, друг имама Шамиля.



2) Гордий Семенович Саблуков – преподаватель Казанской духовной академии.



3) Игнатий Юлианович Крачковский – академик, автор первого научного перевода Корана на русский язык.