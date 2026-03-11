Ташиев чтит законы боевого братства, - Богдан Фурсов

01:13 19.03.2026 Ташиев чтит законы боевого братства



"Промах мгновенен, длинно раскаяние"



Будущее не знает другого гида, чем история. Оно если не учесть ее уроки, как надзирательница будет неумолимо наказывать. Тем более неукротимо в отношении людей, которые не ценят, что истинная дружба, как медленно растущее дерево, должна быть испытана в беде и несчастье, прежде чем заслужить такое название.



По причине субъективного характера, смешанного на опасном волюнтаризме, Кыргызстан испытывает турбулентность политической власти. Истеблишмент пошел по наихудшему сценарию, игнорируя естественный ход исторических процессов, вытесняя патриотов, вносивших существенный вклад в госстроительство современной КР.



По странному истечению обстоятельств и неведомой доселе логике, наперекор ходу развития обстановки, в список недоброжелателей прописаны сторонники Ташиева К.К., преданного Президенту Жапарова С.Н. человека.



Можно как угодно относится к Ташиеву: демонизировать, радикализировать, возложить всю вину социально-политических проблем на него, что традиционно на Востоке - "на бедного Макара все шишки валятся".



Но даже мало-мальски мыслящим людям очевидно, что именно Камчибек бросил матрице зла в лице преступного мира вызов, возродил дух и букву Его величества закона.



Речь идет не о простом гражданине, которого одним росчерком пера хотят стереть, дабы ничего не было. В данном случае решение касается одного из высших руководителей Кыргызстана, который ценой неимоверных усилий искоренил бандитизм, вросшийся и укоренившийся во все слои вертикали власти за годы Независимости (1). Генерал Ташиев стоит у истоков установления закона (2), поднятия имиджа госвласти не только внутри (3), но и далеко за пределами республики (4). Еще одна заслуга генерала в том, что культ митинговщины, навеянной по вине возмутителей спокойствия четверть века в мегаполисах заменена на здоровое правовое русло (5).



Вклад Ташиева в предотвращения войны в Кыргызстане стоит отметить особо (6). Вооруженные силы на момент прихода к власти нынешнего руководства были в плачевном состоянии. Как куратор силовых и правоохранительных органов усилиями Ташиева К.К. сформирована солидная договорно-правовая и материально-техническая база (7). Построены ПВО, оснащены части БПЛА, что помогло повысить рейтинг армии на региональном уровне (8), превратить ее в дееспособную единицу (9).



Криминальные группировки, которые были в авангарде госпереворотов, участвовали нагло в распределении материальных богатств, рэкетировали крупные рынки, контролировали целые отрасли экономики, практически превратившиеся в альтернативную власть, при волевом участие ГКНБ КР во главе с Ташиевым К.К. нейтрализованы. Устранены законы и жизнь по понятиям (10). Но нынешняя власть все это не принимает во внимание.



Наоборот, в ход идут аресты, клевета, подтасовка фактов, экспроприация имущества, репутационные издержки, подхлестывая протестный потенциал, сужая социальную базу власти, как нежелательного элемента. Очищается политическое поле безжалостно, дабы лишь обеспечить монотонность и узурпацию власти. Чем вам не 37-й год со всеми вытекающими из-за этого последствиями в отдельно взятой восточной стране, где обиды не прощаются, накапливаются. И эту цепь стоило бы разорвать во имя процветания страны. Однако, картина происходящего удивляет не только людей, далеких от власти, но и тех, кто принимает решение на самом верху.



Объявляя охоту на ведьм, их зачинщики рискуют играть с огнем. Стереть с политического поля соратников, стоявших в кризисной ситуации бок о бок. Дело это аморальное, не свойственное истинному батыру. Недоброжелателям удалось наконец-то вбить клин между братьями, искаженно интерпретировать поговорку "Головы двух кочкаров в одном котле не варятся".



С тем рвением, которое власти принимают меры в отношении сейчас уже объявленных "оппонентов" наводит на мысль о заблаговременно подготовленной версии происходящего. Очевидно, что власть и деньги любят одиночество. Это постулат еще раз претворено в кыргызских условиях. Причем не родственные и не дружественные узы, ни общность взглядов по всем без исключения вопросам, не смогли предотвратить уловку, проходящую по сердцу и единству Кыргызстана.



С высоты экспертной оценки нам трудно судить в чем суть вопроса, и что делает власть с людьми. Но сведущие в деле Кыргызстана люди склоны думать, когда Жапаров С.Н. находился в местах заключения, именно Ташиев не побоявшись запятнать репутацию поддержал его. Нес передачи, материально содержал семью, чтобы она ни в чем не нуждалась. Поднимая морально-нравственный дух будущего Президента, вопреки инструкциям отмечал его день рождение в застенках. Воистину пути господни неисповедимы.



Смысл этих слов в том, что человеческий разум в условиях тюрьмы, не имеет возможности полноценно осознать ход исторических событий и причинно-следственную связь. Социальная память, к сожалению, коротка. Все утихомирилась, забылось.



Те, кто советует Президенту применят законы выдавливания по отношению к соратникам не учитывают, что в братской Киргизии было три революции, поменялось 7 правительств, канули в Лету пять президента. Верно говорят: "В своем глазу бревна не замечают, а в чужом видят соринку".



Преобразования в каждой стране естественный политический процесс, и их преемственность способствует продвижению нации к прогрессу. Применительно же к КР опять "семь пятниц на недели" - каждый пять лет одна революция и один лидер со своими замашками. Смешно и печально.



Высказывание о свитах в постреволюционных государствах, удивительным образом сопрягается с ситуацией в Кыргызстане. Бернард Шоу, изумленный поведением людей, говорил: "Вы в воздухе научились летать, как птицы, вы в море научились плавать, как рыбы, а вот теперь ваша задача - научиться жить на земле, как люди". И попробуй после этого не уверовать, что история не имеет сослагательного наклонения.



Важно наблюдать за эволюцией взглядов два друга, какие были изначально мнения, как они и почему поменялись? И только уяснив все это, можно будет сказать свое новое слово, определяющее перспективы государства.



По-видимому, поток неадекватных решений, не стыкующийся с реальностью, в силу централизации власти в Кыргызстане будут нарастать. Авторы управляемого хаоса, засучив рукава, намерены воздать оппонентам и бывшим партийцам по заслугам. Поведение представителей властей, никак не соответствует традиционным законам общежития ни только внутри, но что прискорбно тянется за пределами Арки, изменяя внутренний миропорядок, сложившийся веками устоями великого Манаса.



Свита мнит себя всезнающим оком чудотворца. Приводит исключительно негативные оценки и примеры в отношении бывшего главы ГКНБ. Этакое поведение флюгеров, меняющих направление под веянием ветра. Куда дует ветер, туда и они нос держат. Они с рвением политикана средней руки стараются не принимать во внимание историческое наследие давней дружбы двух джигитов, пытаются в сомнительном русле выдавать желаемое за действительное, охаивать человека - преданного друга.



Этот подход потворствует лицам, стоящим на позициях политической обособленности и сеющим семена вражды между двумя братьями, не склонные кидать друг в друга камни, а принимать друг друга такими, какими они есть, с распахнутыми объятиями.



Совет любителям нетрадиционной любви к разборкам, возвратится в логово реализма, исключить эгоцентричные претензии и утихомирить пыл обиды, не выдавая собственные искаженное видение проблемы за интересы "народа". Народ занимается трудом, заинтересован в единстве кыргызской нации, ему никогда до раздоров переродившейся королевской клики.



Это надо понять горячим головам КР, которые в пылу карьерных интересов и обоснования нахождения во власти могут серьезно осложнить положение страны. Потому что стараниями одиозной свиты и кабинетных экспертов вырисовывались зачатки дестабилизации и опасная тенденция внутренней дисгармонии.



Автор повести "Алхимика", П. Коэльо для исправления поведения подобных категорий людей сказал: "Не надо верить обещаниям. А на свете их так много - обещают богатство, спасение души, любовь до гроба. Есть люди, которые считают себя вправе посулить все что угодно. Те, которые обещают и обещания не выполняют, в конце до концов становятся бессильными и никчемными".



Берегите в себя человека власть держащие! Посты и должности эфемерны, улетучатся в одночасье, а вам с этим дальше жить.



Президенту КР необходимо сохранить единство общества, ряды социальной базы поддержки, не расшатать столпы внутреннего баланса, сложившегося в постреволюционной период во благо кыргызского народа.



Ибо каждое действие равно проявленному противодействию.



Богдан Фурсов, доктор политических наук

