10 самых важных дат истории Бишкека, - П.В.Густерин

12:23 19.03.2026

П.В. Густерин



10 самых важных дат истории Бишкека



1864 - основание военного поселения Пишпек Российской империи.



С 1878 - уездный город Семиреченской области.



С 1924 - административный центр Кара-Киргизской (с 1925 - Киргизской) автономной области РСФСР.



В 1924-1990 - строительство важнейших административных зданий, социальных и культурных объектов республиканского значения, крупнейших промышленных предприятий, а также инфраструктуры и основного жилого фонда города.



1925 - основание Института просвещения (в настоящее время - Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына).



1926 - переименование во Фрунзе в честь М.В. Фрунзе, родившегося в этом городе.



С 1926 - столица Киргизской АССР (с 1936 - Киргизской ССР).



В 1951-2024 - функционирование троллейбусного сообщения.



1991 - переименование в Бишкек.



С 1991 - столица суверенного Кыргызстана.