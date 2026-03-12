Кадровые назначения в Кыргызстане 18 марта 2026

12:49 19.03.2026

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Торобаев Бакыт Эргешевич назначен специальным представителем Президента Кыргызской Республики по особым поручениям.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Суйналиев Руслан Мырзабекович назначен министром финансов Кыргызской Республики, и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей.



Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики – Руководитель Администрации Президента Адылбек Касымалиев представил центральному аппарату Национального банка Кыргызской Республики нового председателя Алмаза Бакетаева.