|КНБ Казахстана пресек коррупцию в спецЦОНах. Комментарий Госкорпорации "Правительство для граждан"
21:04 19.03.2026
О противодействии коррупции
Пресс-служба КНБ Казахстана
19 марта 2026
СПК КНБ продолжается работа по выявлению и пресечению коррупции в сфере государственных услуг.
С начала 2026 года в г.Астана, Акмолинской и Павлодарской областях установлены факты получения незаконных вознаграждений и злоупотребления полномочиями при организации деятельности автошкол и оформлении водительских удостоверений.
Так, в Астане изобличен бывший заместитель главы СпецЦОНа (Специализированный Центр Обслуживания Населения), который на системной основе за взятки оказывал содействие гражданам в сдаче экзаменов и получении водительских прав.
Процессуально задокументировано более 60 фактов на сумму свыше 100 млн тенге.
Также пресечена незаконная деятельность руководителей филиалов СпецЦОНа г.Кокшетау и НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" г.Экибастуз. Установлено, что они получали денежные средства за организацию сдачи экзаменов подставными лицами.
Кроме того, в филиалах НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в Астане, Шымкенте и Таразе выявлены факты незаконного обогащения должностными лицами, злоупотреблявшими своими полномочиями при перерегистрации недвижимого имущества и снятии обременений.
По указанным фактам проводятся досудебные расследования. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
***
Комментарий Госкорпорации "Правительство для граждан" по материалу КНБ РК о противодействии коррупции
В связи с распространяемой в СМИ информацией Государственная корпорация "Правительство для граждан" сообщает следующее.
Указанные факты нарушений были выявлены самой Госкорпорацией в рамках внутреннего мониторинга и контроля качества оказания государственных услуг. Все выявленные факты были переданы в правоохранительные органы для совместной отработки и принятия соответствующих процессуальных решений.
Отметим, Госкорпорация придерживается принципа нулевой терпимости к коррупции. Так, только в 2025 году нашей сотрудниками самостоятельно выявлено и направлено свыше 100 материалов в правоохранительные органы, что подтверждает системный и проактивный подход к выявлению и пресечению нарушений.
Наряду с этим в "Правительстве для граждан" реализован комплекс системных мер, направленных на предотвращение незаконной выдачи водительских удостоверений и минимизацию коррупционных рисков при приеме экзаменов на право управления транспортными средствами. Основной акцент сделан на цифровизацию, прозрачность процедур и исключение человеческого фактора.
В рамках принимаемых мер:
- исключена возможность предоставления фиктивных свидетельств об окончании автошкол за счет интеграции интегрированной информационной системы ЦОН 2.0 с автоматизированной информационной системой "Автошкола", где сведения принимаются исключительно в электронном формате;
- исключено использование фиктивных медицинских справок формы 073/у благодаря интеграции с информационными системами Министерства здравоохранения РК и автоматической проверке их подлинности;
- экзаменационные классы оснащены металлоискателями, глушителями радиоволн и датчиками обнаружения запрещенных предметов;
- в экзаменационных классах на компьютерах установлена система предотвращения утечки данных (DLP), блокирующая удаленный доступ;
- в рамках предотвращения вмешательства в экзамен со стороны администраторов системы, установлена система контроля действий привилегированных пользователей (PAM);
- устранены манипуляции с очередностью через внедрение онлайн-записи на экзамены и оформление первичных водительских удостоверений посредством мобильного приложения "ЦОН";
- внедрен механизм общественного контроля - трансляция теоретических экзаменов в режиме реального времени в залах ожидания специализированных ЦОН и на официальном YouTube-канале;
- реализована возможность подачи заявления на первичное получение водительского удостоверения через мобильное приложение "ЦОН" с обязательной биометрической идентификацией без посещения, специализированного ЦОН.