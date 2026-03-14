11:09 21.03.2026

П.В. Густерин



Джо Кент как олицетворение американского протеста против войны с Ираном



Ведущие российские СМИ сообщили: "Назначенный Дональдом Трампом на пост главы Национального контртеррористического центра в феврале прошлого года Джо Кент 17 марта подал в отставку из-за несогласия с участием США в ненужной для них, по его мнению, войне против Ирана. Он заявил, что военные действия были инициированы под давлением Израиля и израильского лобби в Вашингтоне".



Что было известно о нем до его резонансной отставки.



Американский политик-республиканец Джозеф Клей Кент родился 11 апреля 1980 г. в городе Свит-Хом (штат Орегон).



В 1997 г. Джо Кент подал заявление на службу в Армии США, которую начал в 75-м полку рейнджеров Сил специального назначения. За время этой службы Кент совершил 11 боевых командировок, главным образом в Ирак, где в марте 2004 г. принял участие в Первом сражении за Фаллуджу. За эти командировки он был удостоен шести Бронзовых звезд. В 2018 г. Кент вышел в отставку.



Позднее он служил офицером подразделения ЦРУ в Центре специальных операций.



Политическую активность Кент стал проявлять после того, как в январе 2019 г. его жена, Шеннон, будучи офицером криптографической службы Объединенного подразделения специального назначения, погибла в результате теракта смертника в сирийском городе Манбидж. В 2019 г. Кент вступил в Демократическую партию, а в 2021 г. примкнул к республиканцам.



В феврале 2025 г. президент Трамп назначил Джо Кента директором Национального контртеррористического центра. В том же месяце он стал начальником штаба директора Национальной разведки Тулси Габбард. В июле 2025 г. Кент был утвержден в своей должности Сенатом США и 31 июля того же года он вступил в должность.



Отставка



В марте 2026 г. Кент подал в отставку с поста директора Национального контртеррористического центра. Причинами своего решения он назвал свое несогласие с участием США войне против Ирана и с влиянием Израиля и израильского лобби на политику США. Кент в своем открытом письме Трампу об отставке заявил: "Я не могу с чистой совестью поддерживать продолжающуюся войну в Иране. Иран не представлял непосредственной угрозы для нашей страны".



О причинах этой войны он написал, что она была начата "из-за давления со стороны Израиля и его влиятельного американского лобби".



Как и многие члены движения MAGA, Кент был разочарован тем, что Трамп нарушил свое обещание не развязывать новые войны.