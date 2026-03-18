Избирательная лепота: в США назвали свои требования к Ирану "лепыми", а встречные требования - "нелепыми"
16:35 25.03.2026

США направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны.

Как сообщает американское издание NYT, главные требования Вашингтона такие:
- фактическая ликвидация ядерной программы и передача обогащенного урана МАГАТЭ
- отказ от финансирования ополченцев на Ближнем Востоке
- полное открытие Ормузского пролива в качестве "свободной морской зоны"

Встречные уступки для Ирана выглядят так:
- отмена всех санкций без угрозы их возобновления
- американская помощь в развитии гражданской ядерной программы в Бушере для обеспечения электроэнергией

Стоит отметить, что список США не включает главного требования Ирана - гарантии отказа от вооруженной агрессии в будущем.



Как пишет американское издание WSJ, в ответ на прекрасный план США, Иран выдвинул "нелепые и нереалистичные" требования.

Представители Ирана перечислили свои требования:
- Закрытие всех американских военных баз в зоне Персидского залива.
- "Новый порядок" прохождения судов через Ормузский пролив, позволяющий Ирану получать оплату с судов.
- Отмена всех санкций в отношении Ирана.
- Предоставление Вашингтоном гарантий того, что военные действия возобновлены не будут.
- Отказ Израиля от ударов "Хезболле" в Ливане.
- Продолжение действия иранской ракетной программы без ограничений.

Американский чиновник назвал эти требования "нелепыми и нереалистичными". По его словам, подобные заявления затруднят достижение соглашения с Тегераном.



Три самых ярких примера из текущего противостояния, где "лепота" одной стороны оборачивается "нелепостью" для другой:

Ядерный вопрос:
США ("лепо"): Требуют от Ирана полного демонтажа центрифуг и допуска инспекторов на любые объекты в обмен на постепенное снятие санкций.
Иран ("нелепо"): Требует сначала полностью снять все санкции и выплатить компенсацию за выход Трампа из сделки в 2018 году, прежде чем начнется разговор об ограничениях.

Региональная безопасность:

США ("лепо"): Предлагают Ирану прекратить поддержку прокси-групп (Хезболла, хуситы) ради "стабильности в регионе".
Иран ("нелепо"): Заявляет, что стабильность наступит только тогда, когда США полностью выведут свои авианосцы и базы из Персидского залива, называя присутствие американцев "главным источником хаоса".

Ракетная программа:
США ("лепо"): Настаивают на ограничении дальности иранских ракет.
Иран ("нелепо"): Считает это требование абсурдным, пока у их соседей (Израиля) и самих США есть арсеналы, способные поразить любую точку Ирана.

Итог: То, что для Вашингтона - "разумный компромисс", для Тегерана - "капитуляция". И наоборот.

***

Справка по слову в русском языке, которое незаслуженно осталось в тени своего "нелепого" собрата:
Справка: Лéпый
Значение: Хороший, красивый, подходящий, правильный, ладный.
Происхождение: Восходит к древнерусскому лепота (красота, изящество) и глаголу лепить. Изначально "лепым" называли то, что хорошо "слеплено", то есть сделано гармонично и искусно.
Статус: В современном языке считается архаизмом (устаревшим). В активной речи почти не используется, но корень сохранился в словах нелепый (буквально - "нескладный") и великолепный.
Применение сегодня: Чаще всего встречается в ироничном контексте или стилизации под старину.
Антоним: Нелепый.
Синонимы: Уместный, здравый, адекватный, благообразный.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1774445700


