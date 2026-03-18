Избирательная лепота: в США назвали свои требования к Ирану "лепыми", а встречные требования - "нелепыми"

16:35 25.03.2026

США направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны.



Как сообщает американское издание NYT, главные требования Вашингтона такие:

- фактическая ликвидация ядерной программы и передача обогащенного урана МАГАТЭ

- отказ от финансирования ополченцев на Ближнем Востоке

- полное открытие Ормузского пролива в качестве "свободной морской зоны"



Встречные уступки для Ирана выглядят так:

- отмена всех санкций без угрозы их возобновления

- американская помощь в развитии гражданской ядерной программы в Бушере для обеспечения электроэнергией



Стоит отметить, что список США не включает главного требования Ирана - гарантии отказа от вооруженной агрессии в будущем.



