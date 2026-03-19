10:12 26.03.2026

П.В. Густерин



10 самых важных дат истории Ашхабада



1881 - возник как военное укрепление Российской империи на месте поселения Асхабад под тем же названием.



1899 - строительство ж/д Асхабад - Ташкент.



1919 - переименование в Полторацк в составе РСФСР.



1922-1924 - областной центр Туркестанской АССР в составе РСФСР.



С 27 октября 1924 - столица Туркменской ССР.



1927 - переименование в Ашхабад.



6 октября 1948 - землетрясение, разрушившее город.



1949-1989 - быстрое городское и промышленное строительство.



1962 - подключение городской системы водопользования к Каракумскому каналу.



С 1991 - столица суверенного Туркменистана.