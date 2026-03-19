10:12 26.03.2026
П.В. Густерин
10 самых важных дат истории Ашхабада
1881 - возник как военное укрепление Российской империи на месте поселения Асхабад под тем же названием.
1899 - строительство ж/д Асхабад - Ташкент.
1919 - переименование в Полторацк в составе РСФСР.
1922-1924 - областной центр Туркестанской АССР в составе РСФСР.
С 27 октября 1924 - столица Туркменской ССР.
1927 - переименование в Ашхабад.
6 октября 1948 - землетрясение, разрушившее город.
1949-1989 - быстрое городское и промышленное строительство.
1962 - подключение городской системы водопользования к Каракумскому каналу.
С 1991 - столица суверенного Туркменистана.