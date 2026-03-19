Зачем Трампу Азербайджан, Казахстан и Узбекистан на саммите G20?

15:05 26.03.2026

Справка: Состав участников саммита G20 (Майами, 2026)



Дата и место проведения: 14-15 декабря 2026 года, курорт Trump National Doral, Майами, Флорида, США.



Статус встречи: Очередной ежегодный саммит лидеров стран "Группы двадцати" под председательством США.



1. Постоянные члены G20 (19 стран + 2 союза)



Эти участники присутствуют на саммите по праву членства в организации:

- Северная и Южная Америка: США (организатор), Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика.

- Европа: Великобритания, Германия, Италия, Франция, Россия.

- Азия и Океания: Китай, Индия, Индонезия, Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия, Турция, Австралия.

- Африка: ЮАР.

- Региональные объединения: Европейский союз (ЕС) и Африканский союз (АС).



2. Приглашенные страны-гости (на 2026 год)



Президент Дональд Трамп воспользовался правом принимающей стороны и направил персональные приглашения лидерам следующих государств:

- Центральная Азия и Кавказ: Узбекистан, Казахстан, Азербайджан.

- Европа: Польша, Испания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Ирландия.

- Ближний Восток: ОАЭ, Катар.

- Азия: Сингапур.



3. Ключевые особенности формата 2026 года



"Совет мира": Параллельно с основной повесткой G20 в Майами пройдет заседание новой международной структуры - "Совета мира", инициированной администрацией Трампа. Большинство приглашенных гостей (включая Азербайджан, Казахстан и Узбекистан) являются подписантами устава этой организации.



Локация: В отличие от традиционных конференц-центров, саммит пройдет на частной территории, принадлежащей семье Трампа, что подчеркивает неформальный стиль дипломатии текущей администрации.



Акцент на регионы: Особое внимание уделено лидерам Центральной Азии для обсуждения вопросов энергетической безопасности и логистических коридоров в обход традиционных маршрутов.



