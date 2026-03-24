Агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенные кредитные рейтинги Кыргызстана

12:19 30.03.2026

Согласно последнему отчету S&P Global Ratings от 27 марта 2026 года, агентство подтвердило суверенные кредитные рейтинги Кыргызстана на уровне "B+/B" со "Стабильным" прогнозом.



Краткие итоги отчета



Рейтинги: Долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне B+, краткосрочный - на уровне B.



Прогноз "Стабильный": Отражает ожидания сильного экономического роста в ближайшие 1–2 года при умеренном уровне государственного долга.



Экономический рост: В 2024–2025 гг. реальный ВВП страны рос темпами около 11%. Прогнозируется постепенное замедление до долгосрочного среднего значения в 5% к 2028 году.



Риски и уязвимости:

- Высокие риски вторичных международных санкций из-за тесных торговых связей с Россией.

- Уязвимость платежного баланса и неопределенность геополитической обстановки.

- Сохраняющийся дефицит бюджета из-за кредитования и вливаний капитала в госпредприятия.



Госдолг: Чистый долг сектора государственного управления ожидается на уровне 34% ВВП, что считается умеренным показателем в мировом контексте.