Табылды Акеров и его научная монография "Кыргызы в тюркскую и монгольскую эпоху"

13:58 04.04.2026

Т. А. Акеров и его научная монография "Кыргызы в тюркскую и монгольскую эпоху"



В социальных сетях развернулось активное обсуждение научных исследований кандидата исторических наук, доцента Т. Акерова, разработавшего новую теорию происхождения кыргызского народа. Основные положения его концепции изложены в монографии "Кыргызы в тюркскую и монгольскую эпоху" (Бишкек, 2026), которая представляет собой значительный вклад в изучение истории и этногенеза кыргызского народа. Сегодня мы представляем основные тезисы и выводы данной работы.



Об авторе:



Акеров Табылды Абдраманович - кандидат исторических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных наук, директор Института этнологии Международного университета Кыргызстана. В 1993–1997 годах обучался в аспирантуре Национальной академии наук Кыргызской Республики. В 2011 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Роль этнополитических факторов в консолидации кочевых племен Притяньшанья и сопредельных регионов". В 2008–2010 годах координировал ДНК-исследования, проводившиеся американским Фондом Соренсена совместно с Международным университетом Кыргызстана. Т. Акеров является автором ряда научных монографий.



Особенности исследований Т. А. Акерова:



Т. А. Акеров является одним из первых историков Кыргызстана, обративших внимание на несоответствие научных концепций, сформированных в советский период, данным современных генетических исследований. Особенность его научного подхода заключается в стремлении рассматривать историю кыргызского народа и других кочевых обществ Центральной Азии с учетом достижений генетики.



В настоящее время представляется очевидным, что три основные гипотезы происхождения кыргызского народа - енисейская, алтайская и аборигенная (тяньшаньская) - не подтверждаются результатами ДНК-исследований, что, в свою очередь, сдерживает развитие отечественной исторической науки.



В этой связи Т. А. Акеров разработал новую концепцию происхождения кыргызского народа, основанную на данных генетических исследований и отвечающую современным научным реалиям, сложившимся после обретения Кыргызстаном государственной независимости. Тем самым он предлагает отказаться от традиционных гипотез, которые, по его мнению, не соответствуют современному уровню научного знания и требуют пересмотра и существенной корректировки.



1. Енисейская теория происхождения кыргызов. Ее авторами являются Г. Миллер, В. Бартольд и О. Караев. В. Бартольд полагал, что в эпоху хунну кыргызы жили в Минусинской котловине и в районе оз. Кыргызнур в степях Западной Монголии. VI -VIIIвв. они сформировали Кыргызский каганат, а в 840 году уничтожили Уйгурский кагана на Орхоне. Кыргызы устанавливают свое господство в Центральной Азии. Он также пишет, что кыргызы в эпоху Кыргызского Великодержавия переселились на Тянь-Шань. Однако позже они вернулись на Енисей и вновь появились на Тянь-Шане лишь в XV веке. О. Караев считал, что не все кыргызы ушли на Енисей: часть из них осталась на Тянь-Шане и составила этническое ядро современного кыргызского народа.



2. Алтайская теория. Ее автором является К. Петров. Он полагал, что после уничтожения Тогуз-огузского каганата кыргызы переселились на Алтай. Однако там они составляли этническое меньшинство и со временем были поглощены местными кимако-кыпчакскими племенами, которые приняли этническое имя господствующих кыргызов. В XV веке эти группы переселились на Тянь-Шань. Однако результаты ДНК-исследований показали, что кыпчаки имеют другую гаплогруппу - R1b1, тогда как у современных кыргызов преобладает гаплогруппа R1a1.



3. Аборигенная теория. Ее авторами являются И. Бичурин, Н. А. Аристов и Ч. Валиханов. Согласно их мнению, кыргызы ниоткуда не переселялись, а являлись автохтонным этносом Тянь-Шаня.



Т. Акеров "Кыргызы в тюркскую и монгольскую эпоху"

