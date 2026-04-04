Суббота, 04.04.2026
21:41  Бушер под ударом: как ветер Шамаль принесет невидимую угрозу в арабские мегаполисы
14:33  Трамп в тупике. Вместо "маленькой и победоносной" войны - кошмар на Ближнем Востоке и внутри США, - Сергей Кожемякин
13:58  Табылды Акеров и его научная монография "Кыргызы в тюркскую и монгольскую эпоху"
05:10  Война в Иране вызвала в Центральной Азии смешанные чувства, - Тимофей Бордачев
03:48  InfoBRICS: Американские военные привыкли скорее запугивать противника, чем сражаться по-настоящему
01:32  Разоблачительный отчет The Intercept: Пентагон скрывает потери США на Ближнем Востоке
00:05  ВС РФ продолжают давить на противника на ряде ключевых участков фронта – итоговая сводка Readovka за 3 апреля
Пятница, 03.04.2026
15:00  Кухня Роджерса: Доброе утро, Вьетнам! Высадка армии США будет в районе Пасабандара?
14:32  Китай может обрушить мировой рынок чипов блокадой Тайваньского пролива
04:40  Узбекистан начинает масштабную подготовку к 35-летию независимости
03:21  Депутаты Госдумы РФ в Вашингтоне: что происходит? - Михаил Делягин
02:15  Проект "Артемида-2": США мечтают получить Луну в свою собственность
01:02  НГ: Экстренная встреча ОТГ в Баку. Тюркские государства пытаются обойти иранскую войну
00:05  ВС РФ удерживают инициативу и давят по ключевым направлениям – итоговая сводка Readovka за 2 апреля
Четверг, 02.04.2026
12:37  Госсовет безопасности Туркменистана оценил работу силовиков за январь–март текущего года
12:05  Это сугубо бытовой инцидент - МИД Казахстана о конфликте с участием граждан в России
04:15  У Центральной Азии появился шанс превратить свою географическую изоляцию в глобальное преимущество
03:43  Китай показал сценарий "войны будущего", где на передовой - дроны и робособаки
02:49  МИД России об угрозе для граждан подвергнуться задержанию по запросам спецслужб США
02:09  НГ: Новый премьер Монголии Ням-Осорын Учрал обещает одолеть бюрократию и коррупцию
01:35  КСИР предупреждает: "Отойдите на километр от зданий Microsoft"
00:05  Русская группировка войск "Север" усиливает давление на Сумском и Харьковском направлениях – итоговая сводка Readovka за 1 апреля
Среда, 01.04.2026
23:10  10 самых важных дат истории Астаны, - П.В.Густерин
12:37  Узбекистан и Казахстан налаживают сотрудничество в области космоса и креативной экономики
11:45  Казахстану важно не втянуться в чужие войны, вовремя сориентироваться и сделать правильный выбор, - Константин Сыроежкин
05:47  Известия: Атаки на Усть-Лугу. Россия будет сбивать дроны над территорией стран НАТО?
04:15  НГ: Исламабад втягивает Пекин в диалог о мире с Ираном
02:19  Газовые расклады Туркменистана: почему Транскаспийский газопровод не будет построен? - Дмитрий Нефедов
01:55  NZZ: США потопят в Ормузском проливе основу собственного могущества
00:05  ВС РФ развивают наступление в промышленном районе Константиновки – итоговая сводка Readovka за 31 марта
Вторник, 31.03.2026
22:14  В Индии посчитают касты и численность населения
18:31  На Кубу прибыла гумпартия российской нефти
17:15  Iran.ru: Почему сценарий наземного вторжения в Иран может обернуться для США стратегической ловушкой
11:07  Профессор Ачарья (Индия): об ускорении конца американской глобальной гегемонии
10:49  Кадровые перестановки мэров и акимов в Кыргызстане 31.03.2026
10:03  Узбекистан принимает меры по сдерживанию инфляции и поддержке темпов экономического роста
02:37  Caravan.kz: Что мошенники могут сделать с чеком, оставленным на кассе
00:05  ВС РФ поджимают Краснолиманскую группировку ВСУ – сводка Readovka за 30 марта
Понедельник, 30.03.2026
22:08  Известия: Как Киев лишает Астану денег, а европейцев - энергоресурсов
20:58  НГ: Пекин хочет присоединить Тайвань деньгами, а не оружием
12:19  Агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенные кредитные рейтинги Кыргызстана
11:54  ОДКБ принял Заявление в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана
11:41  На 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны из Алматы Василий Зинченко
01:45  НАТО как афера: американские мошенники развели старушку Европу, - Дмитрий Бавырин
00:05  ВС РФ наступают на трех направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 29.03.2026
21:40  НГ: Узбекистан и Таджикистан могут оказаться в транспортном тупике
12:17  Война по расписанию. Афганистан рискует превратиться из "транспортного моста" в непреодолимый барьер между регионами
11:41  Китайская CNCEC будет развивать углехимический проект в Монголии
11:37  Токаев методично пропагандирует свое представление об идеальном государстве, - Данияр Ашимбаев
11:32  Война на пороге Средней Азии, - Сергей Кожемякин
10:05  Парламент Монголии удовлетворил просьбу премьера Гомбожавын Занданшатара об отставке
03:10  Мир готовят к банкротству США, - Виктория Никифорова
03:01  Итоги визита Александра Лукашенко в КНДР, - Кирилл Озимко
02:33  Такаити готовит японцев к войне с Китаем? - Анатолий Кошкин
Суббота, 28.03.2026
15:05  ParsToday Russian: КСИР уничтожил в Дубае украинский склад систем противодействия беспилотникам
14:34  США не получат авиабазу "Баграм". Интервью спецпредставителя Президента РФ по Афганистану Замира Кабулова
02:52  Эммануэль Тодд: Запад превращается в группу террористических государств
01:44  Киргизия предложила закрепить определенные отрасли в ЕАЭС за малыми странами
00:05  Ключевые события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 27 марта
Пятница, 27.03.2026
22:35  ФСК: Разногласия Турции и Азербайджана по Ирану меняют региональные расклады
21:22  Дипломатия с американским юмором: в США российским депутатам подарили "носки Трампа"
Табылды Акеров и его научная монография "Кыргызы в тюркскую и монгольскую эпоху"
13:58 04.04.2026

Т. А. Акеров и его научная монография "Кыргызы в тюркскую и монгольскую эпоху"

В социальных сетях развернулось активное обсуждение научных исследований кандидата исторических наук, доцента Т. Акерова, разработавшего новую теорию происхождения кыргызского народа. Основные положения его концепции изложены в монографии "Кыргызы в тюркскую и монгольскую эпоху" (Бишкек, 2026), которая представляет собой значительный вклад в изучение истории и этногенеза кыргызского народа. Сегодня мы представляем основные тезисы и выводы данной работы.

Об авторе:

Акеров Табылды Абдраманович - кандидат исторических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных наук, директор Института этнологии Международного университета Кыргызстана. В 1993–1997 годах обучался в аспирантуре Национальной академии наук Кыргызской Республики. В 2011 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Роль этнополитических факторов в консолидации кочевых племен Притяньшанья и сопредельных регионов". В 2008–2010 годах координировал ДНК-исследования, проводившиеся американским Фондом Соренсена совместно с Международным университетом Кыргызстана. Т. Акеров является автором ряда научных монографий.

Особенности исследований Т. А. Акерова:

Т. А. Акеров является одним из первых историков Кыргызстана, обративших внимание на несоответствие научных концепций, сформированных в советский период, данным современных генетических исследований. Особенность его научного подхода заключается в стремлении рассматривать историю кыргызского народа и других кочевых обществ Центральной Азии с учетом достижений генетики.

В настоящее время представляется очевидным, что три основные гипотезы происхождения кыргызского народа - енисейская, алтайская и аборигенная (тяньшаньская) - не подтверждаются результатами ДНК-исследований, что, в свою очередь, сдерживает развитие отечественной исторической науки.

В этой связи Т. А. Акеров разработал новую концепцию происхождения кыргызского народа, основанную на данных генетических исследований и отвечающую современным научным реалиям, сложившимся после обретения Кыргызстаном государственной независимости. Тем самым он предлагает отказаться от традиционных гипотез, которые, по его мнению, не соответствуют современному уровню научного знания и требуют пересмотра и существенной корректировки.

1. Енисейская теория происхождения кыргызов. Ее авторами являются Г. Миллер, В. Бартольд и О. Караев. В. Бартольд полагал, что в эпоху хунну кыргызы жили в Минусинской котловине и в районе оз. Кыргызнур в степях Западной Монголии. VI -VIIIвв. они сформировали Кыргызский каганат, а в 840 году уничтожили Уйгурский кагана на Орхоне. Кыргызы устанавливают свое господство в Центральной Азии. Он также пишет, что кыргызы в эпоху Кыргызского Великодержавия переселились на Тянь-Шань. Однако позже они вернулись на Енисей и вновь появились на Тянь-Шане лишь в XV веке. О. Караев считал, что не все кыргызы ушли на Енисей: часть из них осталась на Тянь-Шане и составила этническое ядро современного кыргызского народа.

2. Алтайская теория. Ее автором является К. Петров. Он полагал, что после уничтожения Тогуз-огузского каганата кыргызы переселились на Алтай. Однако там они составляли этническое меньшинство и со временем были поглощены местными кимако-кыпчакскими племенами, которые приняли этническое имя господствующих кыргызов. В XV веке эти группы переселились на Тянь-Шань. Однако результаты ДНК-исследований показали, что кыпчаки имеют другую гаплогруппу - R1b1, тогда как у современных кыргызов преобладает гаплогруппа R1a1.

3. Аборигенная теория. Ее авторами являются И. Бичурин, Н. А. Аристов и Ч. Валиханов. Согласно их мнению, кыргызы ниоткуда не переселялись, а являлись автохтонным этносом Тянь-Шаня.

