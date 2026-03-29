|Кадровые перестановки в Туркменистане 3 апреля 2026
13:09 06.04.2026
Указ Президента Туркменистана о Гурбанназарове А.О.
Назначить Гурбанназарова Арслана Овездурдыевича ректором Туркменского государственного института финансов.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 3 апреля 2026 г.
Указ Президента Туркменистана о Тангрыбердиеве Б.М.
Назначить Тангрыбердиева Байрама Мяликбердиевича ректором Туркменского государственного института экономики и управления, освободив от должности ректора Туркменского государственного института финансов.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 3 апреля 2026 г.
Указ Президента Туркменистана об Атабаевой А.О.
Освободить Атабаеву Акнабат Оразмырадовну от должности ректора Туркменского государственного института экономики и управления в связи с переходом на другую работу.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 3 апреля 2026 г.