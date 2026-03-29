Кадровые перестановки в Туркменистане 3 апреля 2026

13:09 06.04.2026

Указ Президента Туркменистана о Гурбанназарове А.О.



Назначить Гурбанназарова Арслана Овездурдыевича ректором Туркменского государственного института финансов.



Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 3 апреля 2026 г.



Указ Президента Туркменистана о Тангрыбердиеве Б.М.



Назначить Тангрыбердиева Байрама Мяликбердиевича ректором Туркменского государственного института экономики и управления, освободив от должности ректора Туркменского государственного института финансов.



Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 3 апреля 2026 г.



Указ Президента Туркменистана об Атабаевой А.О.



Освободить Атабаеву Акнабат Оразмырадовну от должности ректора Туркменского государственного института экономики и управления в связи с переходом на другую работу.



Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 3 апреля 2026 г.