Т. Акеров: К вопросу о происхождении казахского народа (Золотая Орда наследие ногайцев, кыргызов и казахов)

13:04 07.04.2026 Мы предлагаем вниманию читателей новую гипотезу о происхождении казахского народа, разработанную к.и.н., доцентом Т. А. Акеров, опубликованную в его научной монографии "Кыргызы в тюркскую и монгольскую эпоху" (Бишкек, 2026). В своей книге Т. А. Акеров подходит к этой теме несколько иначе. Он полагает, что процесс сложения казахских племен начался в эпоху Великого Тюркский каганат и правления Истеми каган, который разгромил эфталиты в Средней Азии и открыл широкий путь для тюркизации региона. Т. А. Акеров также считает, что Золотая Орда является историческим наследием ногайцев, кыргызов и казахов.



Т. Акеров: К вопросу о происхождении казахского народа (Золотая Орда наследие ногайцев, кыргызов и казахов)



Мы провели исследования и проанализировали миграционные и этнические процессы в Центральной Азии в тюркскую и монгольскую эпохи. Результаты работы были опубликованы в виде научной монографии под названием "Кыргызы в тюркскую и монгольскую эпоху". В рамках исследования нам удалось подробно рассмотреть проблему происхождения казахского этноса.



Мы считаем целесообразным вести анализ этногенеза казахов с эпохи господства тюрков династии Ашина в Центральной Азии. В данный период Истеми-каган разгромил эфталитов и включил территорию Средней Азии в состав Великого Тюркского каганата, тем самым открыв широкий путь процессам тюркизации региона. Более того, после смерти своего брата Бумына, Истеми-каган правил страной из района Тянь-Шаня, отказавшись от прежней ставки, располагавшейся на Орхоне в Монголии. Разгромленные им эфталиты впоследствии концентрировались под различными этнонимами: абдал, кайтал (кайдоол) (Фергана), ак кайтал (хазары, Северный Кавказ), колоты-курчины (кончи, Восточный Туркестан), хазладжи (Средняя Азия), кукеркины (карлукская, или западная, ветвь катаркинов - катаганов), а также кайтаки (Западная Монголия). После падения господства тюрков ашина потомки эфталитов вошли в состав Тюргешского каганата.



Однако, именно с эпохи господства тюрков происходит резкое изменение этнополитической ситуации в Центральной Азии. Большинство покоренных племен каглы, эфталиты и другие вошли пополнили состав войска тюрков-ашина. Появились сул-тюрки, которые, вероятно, приходились родственниками тюркам по женской линии. Сул-тюрки составляли верные гвардии тюрков-ашина. Часть сул-тюрков была отправлена на Северный Кавказ, где представляли власть западнотюркских каганов, управляя аланами, асами (азами), духсосами (тухсами), касогами (касами), кумыками, кангаро-печенегами (кангарами/хазарами) и другими народами.



В связи с вышеизложенным мы считаем, что сул-тюрки сыграли важную роль в этногенезе хазар, черкезов Северного Кавказа и даже более современных народов, таких как карачаи, кумыки, казахи и др.



Следует отметить, что этноним "сул-тюрк (чур-тюрк) находит аналогию в этнонимии кыргызов, казахов в форме кара чоро, бай чоро, жан чоро. Термин "сул-тюрк" может рассматриваться как калька с монгольского слова "черик". В исторических источниках рассказывались об этнополитических связях казахских племен аргынов, кыпчаков с кыргызским улусом Анга Торе из племени черик. С. Ахсикенди происхождение казахов связывал Азар ханом. Т.е. Хазар ханом. В записках Э. Челеби рассказывалось о казах султанах и казакдашах (букв. "сослуживец") в Крымском ханстве.



В связи с вышеизложенным обращает внимание два момента. Во-первых, этноним "казах" и его различные формы (в частности, "кашак") были известны на территории Хазарский каганат еще в древности. Так, в прошлом мигрелы называли кабардинцев "кашак", а армяне обозначали кумыков термином "казах". Согласно преданию кабардинцев, предками черкезов были два брата - Чер и Кес, пришедшие и расположившиеся в Крыму. Они жили на берегу Черного моря, в устье реки Кубань, в районе урочища Кызылташ. Позднее, спасаясь от татар Чингисхана, народ Чера и Кеса ушел в горы, продвигаясь от запада к востоку вдоль побережья Черного моря до Каспийского.



Во-вторых, вышеприведенное генеалогическое предание во многом перекликается с одной из версий родословной казахов, в которой подчеркивается значительная роль клана воеводы (султана) Казака и его потомков - чоров-воинов - в этногенезе этого народа. Важно отметить, что предание может указывать сул-тюркское влияние на этногенез казахского народа. Согласно генеалогическому преданию, три жуза казахов происходят от трех сыновей некоего воеводы Казака - Байчоро, Жанчоро и Карачоро (от тюрк. "чур" или "чоро" - "воин").



После краха тюргешского государства часть тюргешских азов мигрировала в Приаралье, где сформировала его приаральскую ветвь. Данная группа кочевала в низовьях реки Волги, а также на землях Хорезма и Приаралья. В этом регионе азы продолжали взаимодействовать с осколками эфталитов - ак кайталами, а также с кумыками, асами, аланами, касогами и другими племенами, принимая участие в формировании Хазарского каганата. Согласно армянским источникам, кумыки именовались казахами. К востоку от приаральских азов проживали кимаки, в этногенезе которых значительную роль сыграли азы и чумугуни, мигрировавшие на Алтай после распада Западнотюркского каганата.



В эпоху Кыргызского Великодержавия земли кыргызов, по некоторым данным, простирались до Волги и Каспия, где находилась область Хешдек, упоминаемая Эвлия Челеби. Т.е. все земли от Енисея на запад до Каспия контролировались кыргызами. В X веке в земли приаральских азов мигрировали кимако-кыпчакские племена, образовавшие область Ондар-аз-Кыпчак в Центральном Казахстане. Взаимодействуя с кыпчаками, азы сыграли важную роль в формировании каракалпакского этноса. В монгольскую эпоху сюда мигрировали мангыты, бежавшие от Чингиз хана в период его возвыщения. Позже, в 1243 году Батый и главный темник Золотой Орды Ногай сформировали улусы Ак Ордо и Кок Ордо, которые возглавили племена союза аз-ширинов (азы) и мангыты.



Отметим, что Э. Челеби одним из первых сообщил о существовании казахских султанов в Крымском бейлике, который, по его сведениям, состоял из сорока владений. В период Золотой Орды земли от Крыма до Алтая контролировались союзом племен аз-ширинов, в который входили аз-ширины, бахрины, аргыны и кыпчаки. Этот союз находился в тесных этнополитических связях с алтайскими кыргызами. Этот союз находился в тесных этнополитических связях с алтайскими кыргызами. Влияние кыргызов на племена Дешт-и Кыпчака в значительной мере прослеживается на примере представителей племени катаган. У казахов сохранилось предание о кыргызском баатыре Эр Таргыне, который, согласно кыргызским родословным, происходил из племени катаган. В казахских родословных ярким представителем катаганов был Турсун-хан.



Таким образом, из всего вышеизложенного можно полагать, что в этногенезе казахов значительную роль сыграли сул-тюрки, приаральские азы и алтайские кыргызы, продолжавшие оказывать влияние на кочевые племена Дешт-и Кыпчака и Золотой Орды в монгольский период. Анализ показывает, что азы Приаралья активно взаимодействовали с енисейскими кыргызами в IX–X вв., а также с кимаками и кыпчаками в X–XI вв. В эпоху Золотая Орда были созданы мангытский и аз-шириновский союзы. В состав союза племен азов (аз-ширинов) входили аз-ширины, бахрины, аргыны и кыпчаки; этот союз поддерживал тесные этнополитические связи с алтайскими кыргызами. В эпоху Токтамыш хана те племена Золотой Орды, которые последовали за Едигем и перешли Волгу, стали называться ногаями, а те, что ушли на Тянь-Шань, сыграли важную роль в этногенезе кыргызского народа. Третья часть племен, оставшаяся на землях Золотой Орды, признала власть чингизидов Жаныбека и Керея. Опираясь на племена союза аз-ширинов, главным образом аргынов и кыпчаков, Жанибек хан и Керей хан сформировали Казахское ханство.



Следовательно, процесс сложения казахских племен начался еще в эпоху Истеми кагана. Ядро современного казахского народа, вероятно, могли составлять приаральские группы тюргешских азов и сул-тюрки, тесно взаимодействовавшие с потомками эфталиты - ак-кайталами (или кайтаками), а также с кумыками, асами, аланами, касогами и другими племенами Северного Кавказа, участвовавшими в процессе формирования Хазарский каганат.



Табылды Акеров

07.04.2026 Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1775556240





