16:49 07.04.2026
П.В. Густерин
10 самых важных дат истории Ташкента
IV в. н. э. - первое упоминание в письменных источниках под названием Чач (Шаш).
В IX-XIX вв. - в составе среднеазиатских государств.
XI в. - первое упоминание под названием "Ташкент".
1865 - присоединение к Российской империи.
В 1867-1917 - административный центр Туркестанского генерал-губернаторства и Сырдарьинской области.
В 1918-1924 - административный центр Туркестанской АССР в составе РСФСР.
В 1924-1991 - в составе Узбекской ССР.
В 1930-1991 - столица Узбекской ССР, активное промышленное строительство.
1966 - разрушительное землетрясение, начало активного городского строительства, в том числе метрополитена (с 1968).
С 1991 - столица суверенного Узбекистана.