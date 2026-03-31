10 самых важных дат истории Ташкента, - П.В.Густерин

16:49 07.04.2026

IV в. н. э. - первое упоминание в письменных источниках под названием Чач (Шаш).



В IX-XIX вв. - в составе среднеазиатских государств.



XI в. - первое упоминание под названием "Ташкент".



1865 - присоединение к Российской империи.



В 1867-1917 - административный центр Туркестанского генерал-губернаторства и Сырдарьинской области.



В 1918-1924 - административный центр Туркестанской АССР в составе РСФСР.



В 1924-1991 - в составе Узбекской ССР.



В 1930-1991 - столица Узбекской ССР, активное промышленное строительство.



1966 - разрушительное землетрясение, начало активного городского строительства, в том числе метрополитена (с 1968).



С 1991 - столица суверенного Узбекистана.