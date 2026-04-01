|Трамп сдает назад: США приняли план Тегерана из 10-ти пунктов за основу для переговоров
02:31 08.04.2026
Трамп сдает назад: США согласны на 2 недели приостановить удары по Ирану
- Решение принято после переговоров с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром, заявил Трамп.
- При этом Вашингтон готов на паузу лишь при условии полного, немедленного и безопасного открытия Ираном Ормузского пролива.
- Трамп заявил о выполнении всех целей военной операции против Ирана.
- США считают полученный от Тегерана план из 10-ти пунктов приемлемой основой для переговоров и рассчитывает за это время выйти на долгосрочное соглашение о мире, добавил он.
Высший совет национальной безопасности Ирана: подчеркивается, что это не означает завершение войны. Переговоры при полном недоверии к американской стороне начнутся в пятницу 21 фарвардина (10 апреля) в Исламабаде.
***
Нефть WTI падает на соглашение о прекращении огня
Цены на нефть WTI упали на 17%, до уровня чуть ниже 94 долларов за баррель, после того, как Трамп заявил о прекращении огня всего за несколько часов до истечения крайнего срока во вторник в 20:00 по нью-йоркскому времени, установленного для заключения мирного соглашения с Ираном.
***
Условия 10-пунктного плана Ирана, которые США были вынуждены принять:
США в принципе обязуются:
1. Отказ от агрессии
2. Сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом
3. Признание обогащения
4. Отмена всех первичных санкций
5. Отмена всех вторичных санкций
6. Прекращение всех резолюций Совета Безопасности
7. Прекращение всех резолюций Совета управляющих
8. Выплата компенсаций Ирану
9. Вывод боевых сил США из региона
10. Прекращение войны на всех фронтах, включая против героического исламского сопротивления в Ливане.
Сообщение Аракчи от имени Высшего совета национальной безопасности
Министр иностранных дел Ирана:
- Я выражаю благодарность уважаемому брату, господину Шахбазу Шарифу, премьер-министру Пакистана, и уважаемому фельдмаршалу Асиму Муниру, командующему армией Пакистана, за их неустанные усилия по прекращению войны в регионе.
- В ответ на братскую просьбу премьер-министра Пакистана, изложенную в его твите, а также с учетом запроса США о переговорах по их 15-пунктному предложению и заявления президента США о принятии общих положений 10-пунктных предложений Ирана как основы для переговоров, настоящим от имени Высшего совета национальной безопасности Ирана заявляю:
1. В случае прекращения атак на Исламскую Республику Иран наши мощные вооруженные силы также прекратят свои оборонительные удары.
2. В течение двух недель безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом существующих технических ограничений.