Трамп сдает назад: США приняли план Тегерана из 10-ти пунктов за основу для переговоров

02:31 08.04.2026

Трамп сдает назад: США согласны на 2 недели приостановить удары по Ирану



- Решение принято после переговоров с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром, заявил Трамп.

- При этом Вашингтон готов на паузу лишь при условии полного, немедленного и безопасного открытия Ираном Ормузского пролива.

- Трамп заявил о выполнении всех целей военной операции против Ирана.

- США считают полученный от Тегерана план из 10-ти пунктов приемлемой основой для переговоров и рассчитывает за это время выйти на долгосрочное соглашение о мире, добавил он.



