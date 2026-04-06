10 самых важных дат истории Душанбе, - П.В.Густерин

13:14 13.04.2026

П.В. Густерин



До 1920 кишлак под названием Дюшамбе - в составе Бухарского эмирата.



В 1920-1924 - в составе Бухарской Народной Советской Республики.



С 1924 - столица Таджикской АССР в составе Узбекской CCР с присвоением статуса города.



1929 - завершение строительства ж/д Ташкент - Дюшамбе.



С 1929 - столица Таджикской ССР под названием Сталинабад.



В 1930-1989 - активное городское и промышленное строительство.



1955 - начало троллейбусного сообщения.



1961 - переименование в Душанбе.



С 1991 - столица суверенного Таджикистана.



2025 - присвоение Советом Глав государств СНГ почетного звания "Город трудовой славы. 1941-1945 гг.".