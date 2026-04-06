|10 самых важных дат истории Душанбе, - П.В.Густерин
13:14 13.04.2026
П.В. Густерин
10 самых важных дат истории Душанбе
До 1920 кишлак под названием Дюшамбе - в составе Бухарского эмирата.
В 1920-1924 - в составе Бухарской Народной Советской Республики.
С 1924 - столица Таджикской АССР в составе Узбекской CCР с присвоением статуса города.
1929 - завершение строительства ж/д Ташкент - Дюшамбе.
С 1929 - столица Таджикской ССР под названием Сталинабад.
В 1930-1989 - активное городское и промышленное строительство.
1955 - начало троллейбусного сообщения.
1961 - переименование в Душанбе.
С 1991 - столица суверенного Таджикистана.
2025 - присвоение Советом Глав государств СНГ почетного звания "Город трудовой славы. 1941-1945 гг.".