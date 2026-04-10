10 самых важных дат истории Худжанда, - П.В.Густерин

14:55 18.04.2026

П.В. Густерин



10 самых важных дат истории Худжанда



В VI в. до н.э. - XIX в. - в составе древних и средневековых государств под названием Ходжент.



1219 - разрушение монголами.



В 1866-1917 - центр уезда Самаркандской области в составе Российской империи.



В 1918-1924 - в составе Туркестанской АССР (РСФСР).



В 1924-1929 - в составе Таджикской АССР (Узбекская CCР).



В 1929-1991 - в составе Таджикской ССР, активное городское и промышленное строительство.



В 1931-1944 - функционирование Таджикского сельскохозяйственного института (основан как Среднеазиатский плодоовощной институт; переведен в Сталинабад).



1936 - переименование в Ленинабад.



С 1970 - начало троллейбусного сообщения.



С 1991 - в составе суверенного Таджикистана под названием Худжанд.