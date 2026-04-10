14:55 18.04.2026
П.В. Густерин
10 самых важных дат истории Худжанда
В VI в. до н.э. - XIX в. - в составе древних и средневековых государств под названием Ходжент.
1219 - разрушение монголами.
В 1866-1917 - центр уезда Самаркандской области в составе Российской империи.
В 1918-1924 - в составе Туркестанской АССР (РСФСР).
В 1924-1929 - в составе Таджикской АССР (Узбекская CCР).
В 1929-1991 - в составе Таджикской ССР, активное городское и промышленное строительство.
В 1931-1944 - функционирование Таджикского сельскохозяйственного института (основан как Среднеазиатский плодоовощной институт; переведен в Сталинабад).
1936 - переименование в Ленинабад.
С 1970 - начало троллейбусного сообщения.
С 1991 - в составе суверенного Таджикистана под названием Худжанд.