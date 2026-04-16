15:01 23.04.2026
П.В. Густерин
Две Киргизские АССР в составе РСФСР
На карте: советские Средняя Азия и Казахстан в 1920-1924 гг.
В составе РСФСР в разное время существовали две Киргизские АССР.
Первая Киргизская АССР в 1920-1925 гг. являлась республикой с преимущественно казахским населением. Затем эта Киргизская АССР стала Казакской АССР, а в 1936 г. - Казахской ССР.
Собственно территория Киргизии в 1920-1024 гг. входила в состав Туркестанской АССР, также находившейся в составе РСФСР, и никакого отношения к Киргизской АССР не имела.
В 1924 г. из состава Туркестанской АССР как отдельный субъект РСФСР была выделена Кара-Киргизская автономная область, преобразованная в 1925 г. в Киргизскую автономную область.
Вот она то в 1926 г. и стала второй Киргизской АССР, до 1936 г. находившейся в составе РСФСР, а затем была преобразована в Киргизскую ССР.