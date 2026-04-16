Две Киргизские АССР в составе РСФСР, - П.В.Густерин

15:01 23.04.2026

П.В. Густерин



Две Киргизские АССР в составе РСФСР



На карте: советские Средняя Азия и Казахстан в 1920-1924 гг.



В составе РСФСР в разное время существовали две Киргизские АССР.



Первая Киргизская АССР в 1920-1925 гг. являлась республикой с преимущественно казахским населением. Затем эта Киргизская АССР стала Казакской АССР, а в 1936 г. - Казахской ССР.



Собственно территория Киргизии в 1920-1024 гг. входила в состав Туркестанской АССР, также находившейся в составе РСФСР, и никакого отношения к Киргизской АССР не имела.



В 1924 г. из состава Туркестанской АССР как отдельный субъект РСФСР была выделена Кара-Киргизская автономная область, преобразованная в 1925 г. в Киргизскую автономную область.



Вот она то в 1926 г. и стала второй Киргизской АССР, до 1936 г. находившейся в составе РСФСР, а затем была преобразована в Киргизскую ССР.