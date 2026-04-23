К вопросу о защите Рогунской ГЭС от выдающихся дождевых селевых паводков реки Оби-Шур, - Камолидин Сирожидинов

16:02 23.04.2026 Таджикистан: К вопросу о защите Рогунской ГЭС от выдающихся дождевых селевых паводков реки Оби-Шур.



Немного ниже сооружающегося основной плотины Рогунской ГЭС, в реку Вахш с левой стороны впадает очень маленькая по категории (по площади водосбора и расхода воды) река под названием Оби-Шур. Ранее, до 1965 года этот постоянный приток наименовался как речка/сай Кундыз-Амунь. Когда и почему изменили название реки неизвестно.



По гидрологическим изученным данным тех лет площадь водосбора Кундыз-Амунь (ныне Оби-Шур) составляет всего на всего 59,5 кв. км, средний годовой расход – 1,26 куб. м воды в секунду. Средний годовой объем стока, водоносность реки – 40 млн. куб. м воды в год, большее ее часть – дождевой сток. Длина реки, длина ее средней линии, исчисленная от истока до устья -12,7 км. Исток реки – родник на абсолютной высоте 2700 м над уровнем моря. Устье – место слияния в реку Вахш на расстояние 323,4 км от устья реки Вахш. Тогдашняя абсолютная отметка устья реки Кундыз –Амунь/Оби-Шур – 937,8 м над уровнем моря (для сравнения: отметка оси/створа основной плотины Рогунской ГЭС – 965,0 м над уровнем моря). Падение реки Оби-Шур – 1762,2 м. Первые 800 м от устья река Оби-Шур имеет резкое/крутое падение, с разностью высот 162,2 м., где скорость течения воды в паводковый период (май месяц) очень большой. Это один из индивидуальных особенностей данной реки. На территории водосборного бассейна реки Оби-Шур и вдоль береговых линий нет никаких населенных пунктов.



Расстояние от оси (створа) основной плотины Рогунской ГЭС до устья малой реки Оби-Шур составляет примерно 4,5 км. Расстояние же от кромки нижнего бьефа основной плотины Рогунской ГЭС до устья реки Оби-Шур примерно 3,8 км. Таким образом, плотина Рогунской ГЭС и подземный машинный зал расположены на реке Вахш чуть выше места слияния с притоком Оби-Шур



Данная очень малая река Оби-Шур, слабо изученная в гидрологическом отношении, периодически (каждые несколько лет) создает очень большие проблемы и последствия по отношению к Рогунской ГЭС в период строительства.



Обзор соответствующих данных из свободно доступных открытых опубликованных источников показывает следующее:



В ночь с 7 на 8 мая 1993 года в результате продолжавшихся более 3-х суток ливневых дождей в реке Оби-Шур образовался сель объемом 1,1 млн. куб. м., который перекрыл р. Вахш ниже основных сооружений Рогунского гидроузла, образовав подпор воды на 13,5 м.



В результате этого были затоплены транспортные туннели и уже существующие сооружения подземного комплекса того времени. Образовавшийся подпор резко уменьшил пропускную способность 2-го строительного туннеля (СТ2).



В 2004 г. начались ремонтно-восстановительные и работы по расчистке.



Во второй раз, дождевые селевые грязекаменные паводки реки Оби-Шур перегородили русло реки Вахш 19 мая 2009 года. По оценкам, объем селевых отложений в русле Вахша был равен 300 тыс. куб. м и они вызвали подъем воды в пределах строительной площадки на 6 м. Был полностью затоплен вспомогательный строительный туннель.



До 2011 г. продолжались ремонтные работы и были начаты предварительные так называемые "предконтрактные" строительные работы.



Для гашения статического напора селевых потоков, отложения крупнообломочных наносов, для защиты сооружений нижнего бьефа плотины Рогунской ГЭС от грязевых и обломочных потоков и минимизации риска перекрытия реки Вахш, в 2012 году в русле реки Оби-Шур была построена железобетонная контрфорсная плотина высотой 65 м.



Плотина Оби-Шур размещена в 1450 м выше по течению от устья реки, от места слияния с рекой Вахш. Контрфорсная плотина сооружена в более пологой части малой реки Оби-Шур.



На ранних этапах строительства Рогунской ГЭС, Техническим проектом САО ГПИ "Гидропроект" (г. Ташкент) предусматривался строительство 100 метровой (по высоте) защитной плотины, водосбросной туннель сечением 25 кв. м и длиной 800 м и туннель сечением 40 кв. м и длиной 300 м для отвода реки Оби-Шур на участке ее устья. Эти проектные решения по неизвестному автору причинам не были полностью реализованы.



Третий по счету природное перекрытие русла реки Вахш ниже Рогунской ГЭС селевыми потоками реки Оби-Шур произошел 16-17 мая месяца 2024 года. В эти дождливые дни большой объем влекомых наносов заполнил всю контрфорсную плотину в долине Оби-Шур. Плотина была повреждена, размыта левый устой. Насыщенный наносами селевой поток с очень большой скоростью перемещался вниз, достиг русло реки Вахш и со временем стеснил и перекрыл ее наносами перед выходными порталами деривационных/строительных туннелей (ДТ1/СТ1 и ДТ2/СТ2). Далее затопил подземную часть Рогунской электростанции (машинный зал). К счастью русло реки Вахш была перекрыта чуть выше по течению, от отводного деривационного туннеля ДТ3/СТ3 которое пропускало паводковые воды реки Вахш с верхнего бьефа, т. е. в основном использовался для отвода потока реки Вахш. Грязекаменный поток привел к скоплению значительного количества обломков и грязи в реке Вахш выше ДТ3/СТ3. В результате этого, обломки, грязь и паводковые воды распространялись как вниз по течению, так и вверх по руслу реки Вахш, заполняя его наносами и блокируя выходы ДТ1/СТ1 и ДТ2/СТ2. В момент события ДТ2/СТ2 не функционировал. Гидроагрегаты №5 и №6 машинного зала вырабатывали электроэнергию, а ДТ1/СТ1 использовался в качестве отводного туннеля. Уровень воды ниже выходных порталов ДТ1/СТ1 и ДТ2/СТ2 в конечном итоге достиг абсолютной отметки 984,0 м над уровнем моря. Подземный машинный зал был затоплен, работа которого была приостановлена на несколько месяцев.



Необходимый ремонт был проведен в 2024 году, как на контрфорсной плотине, так и в машинном зале, в отводных сооружениях. Учитывая высокий уровень потенциального риска и во избежание возможных неблагоприятных последствий в будущем и для снижения вероятных рисков селевых потоков, с целью увеличения объема наносных отложений, в 2025 г. высота контрфорсной плотины была поднята на 10 м.



Дополнительные краткосрочные меры по смягчению последствий для дальнейшего увеличения способности к большему удержанию наносов будут реализованы в текущем 2026 г.



Разработан проект строительства четырех барьеров (двух водозадерживающих плотин высотой 15 м и двух других высотой 10 м) выше существующей контрфорсной плотины, с общей расчетной емкостью удержания наносов приблизительно 600 000 куб. м.



Предлагаемые барьеры рассчитаны на приблизительный срок службы до двух последующих лет и предназначены для обеспечения временной дополнительной защиты от селевых потоков.



Всемирный банк (ВБ) совершенно правильно решил основательно заняться углубленным изучением данной проблемы и всесторонне, расширенно исследовать бассейн малой реки Оби-Шур. Разработал и выпустил в текущем месяце Техническое задание (ТЗ) на тему: "Исследование селевых потоков в Оби-Шуре и меры по их смягчению". Объявил на английском языке через веб-сайт Группы реализации проекта "Рогунская ГЭС" начальный тендерный процесс ("Выражение заинтересованности") по отбору квалифицированного и опытного международного Консультанта – консалтинговой фирмы/компании для качественного выполнения задания.



В ТЗ отмечается, что "В водосборном бассейне реки Оби-Шур, притока реки Вахш, наблюдается значительная активность селевых потоков из-за обильных осадков. Наличие зон оползней, расширение и сужение долин, а также резкие повороты русла реки создают предпосылки для высоких уровней воды и возникновения селевых потоков. Период повторяемости и интенсивность селевых потоков, по-видимому, увеличиваются. Настоящее исследование направлено на определение и разработку среднесрочных и долгосрочных мер по смягчению последствий для лучшей защиты Рогунской ГЭС на следующие десятилетия".



Исследования будут включать в себя: оценку водосборного бассейна для определения объема наносов; изучение русла реки, включая существующие сооружения; предложение мер по смягчению последствий для удержания наносов в водосборном бассейне и выше по течению реки; а также предложение мер по предотвращению повреждений или негативных последствий на Рогунской ГЭС и отводу селевых потоков вниз по течению.



На начальном этапе будут проводиться "Базовые исследования (10 задач)" и "Изучение и определение мер по смягчению последствий (7 задач)".



Будут предложены меры: по борьбе с эрозией в водосборном бассейне реки Оби-Шур путем стабилизации склонов; по удержанию наносов и селевых потоков выше плотины Оби-Шур; по предотвращению перебоев в выработке электроэнергии на Рогунской ГЭС; по предотвращению затопления машинного зала и попадания наносов в оборудование; по предотвращению перекрытия реки Вахш, блокировки ДТ1 и ДТ2; по удержанию наносов и селевых потоков выше плотины или/и по обходному каналу ниже ДТ3.



Безусловно, результаты исследований и инновационные меры смягчения помогут нам также успешно решать схожие проблемы в других селеопасных водотоках и притоках рек других бассейнов. Этим значением, вдвойне уникальны и ценны будущие исследования.



инж. Сирожидинов Камолидин

г. Душанбе

23 апреля 2026 г. Источник - ЦентрАзия

