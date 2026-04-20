Кадровые назначения в Туркменистане от 24 апреля 2026

14:29 27.04.2026

Новые назначения в Туркменистане от 24 апреля



Указы Президента:



Назначить Поладова Мердана Бебитовича хякимом Ходжамбазского этрапа Лебапского велаята.



Назначить Гурбанова Азата Реджепмырадовича хякимом Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята.



Освободить Сарыева Магтымгулы Сарыевича от должности хякима Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята в связи с выходом на пенсию.



Освободить Чунгаева Байрама Сейлапбердиевича от должности хякима Байрамалийского этрапа Марыйского велаята в связи с переходом на другую работу.



Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Объединенных Арабских Эмиратах (город Абу-Даби) Байрамова Байрама Акмырадовича одновременно Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Государстве Кувейт.



Постановлением Президента Туркменистана Гелдиев Эмирхан Оразмаммедович освобожден от должности заместителя хякима этрапа Ак бугдай Ахалского велаята.



Постановлением Президента Туркменистана Ашыров Эзизгелди Меретгелдиевич назначен заместителем хякима этрапа Ак бугдай Ахалского велаята.



Постановлением Президента Туркменистана Какамырадов Сердар назначен заместителем хякима Тедженского этрапа Ахалского велаята.



Постановлением Президента Туркменистана заместитель хякима Ходжамбазского этрапа Лебапского велаята Сайыпов Нуреддин Батырович освобожден от временного исполнения обязанностей хякима Ходжамбазского этрапа Лебапского велаята.



Постановлением Президента Туркменистана Керимов Гурбан Хемракулович назначен заместителем хякима Койтендагского этрапа Лебапского велаята.



Постановлением Президента Туркменистана Нурмедов Нурджан Сапардурдыевич назначен заместителем хякима Дарганатинского этрапа Лебапского велаята.



Постановлением Президента Туркменистана Овезбердиев Бердимырат Бабамурадович назначен заместителем хякима этрапа Довлетли Лебапского велаята.



Постановлением Президента Туркменистана Хасанов Захид Юсупович назначен заместителем хякима Фарабского этрапа Лебапского велаята.



Постановлением Президента Туркменистана Чунгаев Байрам Сейлапбердиевич назначен заместителем хякима Марыйского велаята.



Постановлением Президента Туркменистана временное исполнение обязанностей хякима Байрамалийского этрапа Марыйского велаята возложено на заместителя хякима Байрамалийского этрапа Марыйского велаята Мухоммедова Нурмырата Шадурдыевича.