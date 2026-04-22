14:57 29.04.2026

П.В. Густерин



10 самых важных дат истории Бухары



В IV в. до н.э. - VIII в. - в составе государства Согд.



В VIII-IX вв. - в составе Арабского халифата.



В IX-XX вв. - в составе среднеазиатских государств.



До 1920 - столица Бухарского эмирата (в 1868-1917 - протекторат Российской империи).



В 1920-1924 - столица Бухарской Народной Советской Республики.



С 1924 - в составе Узбекской ССР.



В 1938-1991 - административный центр Бухарской области Узбекской ССР, активное городское и промышленное строительство.



В 1986-2005 - функционирование троллейбусного сообщения.



С 1991 - в составе суверенного Узбекистана.



1993 - включение исторического центра в Список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.