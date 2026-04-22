|10 самых важных дат истории Бухары, - П.В.Густерин
14:57 29.04.2026
П.В. Густерин
10 самых важных дат истории Бухары
В IV в. до н.э. - VIII в. - в составе государства Согд.
В VIII-IX вв. - в составе Арабского халифата.
В IX-XX вв. - в составе среднеазиатских государств.
До 1920 - столица Бухарского эмирата (в 1868-1917 - протекторат Российской империи).
В 1920-1924 - столица Бухарской Народной Советской Республики.
С 1924 - в составе Узбекской ССР.
В 1938-1991 - административный центр Бухарской области Узбекской ССР, активное городское и промышленное строительство.
В 1986-2005 - функционирование троллейбусного сообщения.
С 1991 - в составе суверенного Узбекистана.
1993 - включение исторического центра в Список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.