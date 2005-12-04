Четверг, 30.04.2026
12:20 30.04.2026

П.В. Густерин

Израильский след в убийстве Мухаммеда Зия-уль-Хака

Перевод редакционной статьи, опубликованной в пакистанской газете Daily Times, с комментариями переводчика.

Еще одна подсказка к загадке смерти генерала Зия

В статье Барбары Кросетт, шефа бюро [газеты] New York Times по Южной Азии в 1988-1991 гг., опубликованной в последнем номере журнала World Policy Journal, говорится, что бывший посол США в Индии Джон Гюнтер Дин подозревает, что генерал Зия-уль-Хак (В 1978–1988 гг. – президент Пакистана. – П.Г.) был убит израильтянами. Это весьма интересно, но, возможно, не вышло бы за рамки множества [версий] теории заговора, которые появились после гибели Зия в авиакатастрофе C-130 (Lockheed C-130 Hercules - военно-транспортный самолет американского производства. - П.Г.), если бы Государственный департамент (Аналог министерства иностранных дел. - П.Г.) США не проигнорировал слова Дина, а позже не уволил его по причине психического расстройства.

Согласно статье Кросетт под названием "Размышления о том, кто убил Зию?", Дин подозревает, что генерал Зия, его высшее командование, посол США в Пакистане Арнольд Рафаэль и американский бригадный генерал были убиты израильской секретной службой Моссад, поскольку Тель-Авив был обеспокоен ядерными амбициями Пакистана после заявления генерала Зии в 1987 г. о том, что Пакистан находится "в шаге от бомбы".

Но когда Дин высказал свои взгляды Госдепартаменту и настоял на тщательном расследовании израильско-индийской оси, департамент обвинил его в психическом расстройстве и отстранил от должности, и это несмотря на то, что Дин был выдающимся дипломатом, занимавшим больше должностей послов, чем большинство дипломатов. Кросетт говорит, что Дин, которому сейчас (2005 г. - П.Г.) 80 лет, хочет избавиться от клейма психического расстройства, собирает свои документы и готов поделиться своими мыслями. Из-за своих взглядов он лишился [бесплатного] медицинского обслуживания и допуска секретности и был вынужден уйти в отставку в 1988 г.

Почему Госдепартамент не хотел воспринимать слова Дина всерьез, учитывая, что оценка исходила от его главного дипломата, работавшего в одном из самых важных пунктов прослушивания? Почему Госдепартамент, возможно, опасаясь, что Дин не изменит своего мнения, решил отстранить его от должности по психиатрическим показаниям? Есть ли здесь неопровержимые доказательства? Почему правительство США не начало тщательное расследование инцидента, несмотря на то, что в результате катастрофы погибли посол и генерал? Почему ФБР не было разрешено провести тщательное расследование катастрофы?

Из рассказа Кросетт мы знаем, что когда Дин был послом в Индии, различные произраильские конгрессмены и другие американские политики постоянно спрашивали его, почему он не сотрудничает с Израилем в борьбе с ядерной программой Пакистана и в демонизации Пакистана. На Дина также оказывалось давление с целью убедить индийцев занять более произраильскую позицию. Дин также публично заявил, что израильтяне пытались убить его в 1980 г., когда он был послом США в Ливане, потому что он не соглашался с израильской политикой.

Как свидетельствуют сообщения, появившиеся после смерти генерала Зии, существовало множество теорий заговора. Генерал Зия был человеком, которого хотели убить многие. Был ли он убит "Аль-Зульфикаром", подпольной террористической организацией, созданной сыном Зульфикара Али Бхутто, Миром Муртазой Бхутто, чтобы отомстить за казнь своего отца? (Казнен в результате военного переворота в 1978 г. – П.Г.). Или он был убит кем-либо из пакистанской армии? По этому поводу есть обвинение сына генерала Зии, Иджаза-уль-Хака, который утверждал, что его отец был убит генералом Асламом Бегом. (Фактически, правительство создало комиссию имени судьи Шафи-ур-Рехмана для расследования этого вопроса. Отчет комиссии оказался неубедительным, в нем говорилось, что армия не сотрудничала с ней и не позволила многим свидетелям дать показания).

Другая теория связана с ирано-шиитским фактором из-за политики генерала Зии в отношении Деобанди и его тесных связей с Саудовской Аравией. Еще одна теория указывает на причастность американцев к инциденту, поскольку Зия предал американцев, ускорив пакистанскую ядерную программу и взяв под контроль моджахедов, которых США помогли перебросить в Афганистан для борьбы с [войсками] СССР. Еще одна теория обвиняет общину Ахмадийя в организации гибели генерала Зии. В то время и до настоящего времени об израильтянах не упоминалось.

Теперь у нас есть рассказ Дина. Мы знаем, что израильтяне никогда не стеснялись незаконных и превентивных действий на чужой территории каждый раз, когда Тель-Авив считал это жизненно необходимым для безопасности Израиля. Так, Израиль атаковал и уничтожил иракский реактор Осирак 7 июня 1981 г. Известно, что он похищал иностранцев и доставлял их в страну; а Моссад также печально известен своими убийствами. Теоретически, израильтяне могли бы это сделать; по крайней мере, у них не было бы угрызений совести, если бы это означало укрепление безопасности Израиля.

Что касается сокрытия информации Госдепартаментом, то у нас есть инцидент с эсминцем США Liberty, атакованным израильскими катерами в 1967 г. В результате нападения, свидетелями которого стал американский самолет-разведчик, погибли 34 американских военнослужащих. Однако США развернули масштабную кампанию по сокрытию правды. Согласно одному из источников, бывший военно-морской юрист (капитан в отставке Уорд Бостон), который помогал руководить военным расследованием израильского нападения на корабль США Liberty в 1967 г., заявил в своем показании под присягой, что бывший президент Линдон Джонсон (В 1963–1969 гг. – П.Г.) и его министр обороны Роберт Макнамара (В 1961–1968 г. – П.Г.) распорядились, чтобы расследование пришло к выводу, что инцидент был несчастным случаем.

Теперь у нас есть зацепка: интересно будет посмотреть, к чему она приведет.

Daily Times. [Лахор].
4 декабря 2005 г.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1777540800


