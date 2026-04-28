10 самых важных дат истории Оша, - П.В.Густерин

16:18 06.05.2026

В X-XIX вв. - в составе среднеазиатских государств.



В 1876-1917 - центра уезда Ферганской области Российской империи.



В 1918-1924 - в составе Туркестанской АССР (РСФСР).



В 1924-1926 - в составе Кара-Киргизской (с 1925 - Киргизской) автономной области (РСФСР).



В 1926-1936 - административный центр Киргизской АССР (РСФСР).



В 1936-1991 - в составе Киргизской ССР, активное городское и промышленное строительство.



С 1939 - административный центр Ошской области.



1990 - узбекско-киргизские межэтнические столкновения.



С 1991 - в составе суверенного Кыргызстана.



2003 - присвоение статуса "Город республиканского значения".