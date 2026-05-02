О том, как Израиль напал на США, - П.В.Густерин

21:57 11.05.2026

П.В. Густерин



О том, как Израиль напал на США



Перевод статьи, опубликованной в энциклопедии Britannica, с комментариями переводчика.



Ник Тэйбор



Инцидент с кораблем ВМС США "Либерти"



Во время Шестидневной войны, 8 июня 1967 г., израильские силы обороны атаковали корабль связи и разведки ВМС США "Либерти". В результате [нападения] 34 человека на борту погибли, а еще около 170 получили ранения. Спустя десятилетия газета Washington Post назвала это событие "одним из самых кровавых и странных инцидентов мирного времени в истории ВМС США".



Правительство Израиля после инцидента заявило, что произошла ошибка в связи между военнослужащими и что нападавшие приняли "Либерти" за вражеский корабль. Однако ряд американских военных и сотрудников разведки на протяжении многих лет утверждали, что нападение было преднамеренным. Инцидент остается предметом споров.



"Либерти" начал службу как вооруженный торговый пароход "Симмонс Виктори", выйдя в море в последние месяцы Второй мировой войны. После войны со 140-метрового корабля были сняты палубные орудия, и он использовался в качестве гражданского грузового судна до вывода из строя в 1958 г. ВМС США приобрели корабль в 1963 г. и в июне того же года переименовали его в "Либерти".



В конце мая 1967 г. Агентство национальной безопасности США запросило разрешение разместить корабль в Восточном Средиземноморье. Конфликты между Израилем и несколькими арабскими странами, главным образом Сирией, Египтом и Иорданией, усиливались, и АНБ надеялось собрать больше разведывательной информации о ситуации. Корабль был оборудован несколькими десятками антенн, предназначенных для приема радиопередач. Его задачей было наблюдение за коммуникациями арабских стран, но не Израиля.



Шестидневная война началась 5 июня 1967 г., когда Израиль нанес авиаудары по арабским странам. Израиль успешно уничтожил египетские самолеты на земле и до конца войны контролировал воздушное пространство. США не заняли чью-либо сторону в этой войне.



8 июня "Либерти" находился в международных водах у [побережья] Синайского полуострова, и утром того дня над ним пролетело несколько израильских разведывательных самолетов. На "Либерти" развевался американский флаг, а бортовой номер корабля - GTR-5 - был хорошо виден на носу и корме.



Атака началась в 15:05, когда два израильских истребителя-бомбардировщика "Мираж" обстреляли "Либерти" из 30-мм пушек. Вооружение "Либерти" состояло всего из четырех установленных на палубе пулеметов, и некоторые члены экипажа попытались открыть ответный огонь по атакующим самолетам. Эти пулеметы, а также корабельные антенны связи, были быстро уничтожены. Вскоре налетела эскадрилья израильских истребителей-бомбардировщиков "Супер Мистэр", сбросивших на корабль напалм и обстрелявших его из пушек. Большая часть "Либерти" загорелась.



Около 15:20 три израильских торпедных катера приблизились к кораблю. Они обстреляли "Либерти" из своих палубных орудий и начали выпускать торпеды. Сообщается, что один взрыв убил 25 человек и ранил десятки других. Атака была окончательно прекращена около 16:30. Израильские официальные лица заявили, что именно тогда они поняли, что судно принадлежит США. В общей сложности 34 человека на борту погибли, еще 171 получили ранения.



Когда президент США Линдон Джонсон (Президент в 1963-1969 гг. - П.Г.) был уведомлен об атаке, он сначала предположил, что ответственность [за нападение] несет СССР. Вскоре Израиль сообщил США, что атаковал "Либерти", приняв его за вражеский корабль. Расследование, проведенное израильским правительством, позже показало, что штаб ВМС знал, что корабль американский, по крайней мере за три часа до атаки, но эта информация не была передана тем, кто в конечном итоге санкционировал обстрел "Либерти".



Администрация Джонсона публично не опровергла объяснение Израиля относительно атаки. Когда четыре года спустя Джонсон выпустил мемуары, он снова заявил, что принимает объяснение израильского правительства: "Этот душераздирающий эпизод глубоко огорчил израильтян, - пишет он, - как и нас". Однако сразу после нападения он сказал корреспонденту Newsweek, что, по его мнению, нападение было преднамеренным. Он считал, что мотивом Израиля было предотвратить прослушивание израильских передач с борта "Либерти". (Возможно, это была месть за позицию США по Тройственной агрессии 1956 года. - П.Г.).



Большинство высокопоставленных чиновников администрации США разделяли эти подозрения в частном порядке. Директор АНБ, генерал-лейтенант Маршалл Картер, в 1988 г. заявил в интервью, что, по его мнению, нападение "не могло быть никаким иным, кроме как преднамеренным".



Многие выжившие и их семьи также были убеждены, что Израиль знал, что корабль американский, и на протяжении десятилетий они продолжали призывать к полному расследованию Конгресса, но безрезультатно.



В 1997 г., в 30-ю годовщину нападения, капитан Уильям Макгонагл, бывший командир "Либерти", заявил, что на протяжении многих лет хотел верить, что нападение было "чистой ошибкой", но не мог принять это объяснение. Он присоединился к призывам провести расследование.



Израильский политик и ученый Майкл Орен, ранее служивший в ЦАХАЛ и много писавший о [Шестидневной] войне, был непреклонным защитником позиции израильского правительства. В 2000 г. он написал статью под названием "Корабль США "Liberty": дело закрыто", в которой утверждал, что все рассекреченные официальные документы наглядно показывают, что нападение было ошибкой.



Тем не менее, этот вопрос остается спорным. В 2007 г. ряд военных и сотрудников разведки сообщили газете Chicago Tribune, что видели сообщения, свидетельствующие о том, что израильтяне знали о нападении на американский корабль. "Я готов поклясться на стопке Библий, что мы знали, что они знали", - заявил действующий на момент нападения заместитель директора АНБ по операциям Оливер Кирби.