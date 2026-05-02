21:57  О том, как Израиль напал на США, - П.В.Густерин
13:08  Узбекистан в годы Великой Отечественной войны: цифры, ставшие частью истории
12:01  "Мягкая сила" Запада и радикальный исламизм. Главные угрозы для Киргизии, - Кирилл Озимко
11:41  Трампа предупреждают: "Следите за Каспием, там Россия и Иран что-то затевают"
00:05  ВС РФ перерезают снабжение Краснолиманской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.05.2026
15:31  TRIPP нацелен на контроль США над Закавказьем и артериями в Турцию и Иран, - Алексей Балиев
14:17  Не объехать: Россия устроила Японии непреодолимый географический сюрприз, - Кирилл Стрельников
14:01  МК: Путин послал загадочный сигнал о скором "завершении" войны на Украине
13:53  Угрозы ИИ: массовый обман и "перезагрузка" сознания человека, - Валентин Катасонов
13:51  НГ: Казахстан перевооружит армию за два года
05:52  Операция "Парад". Корреспондент "Ъ" Андрей Колесников поделился тем, как это было
05:32  Токио хочет получать российскую нефть при сохранении антироссийских санкций, - Анатолий Кошкин
Суббота, 09.05.2026
14:00  Выступление Президента России на параде в честь Победы в Великой Отечественной войне и возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
10:00  День Победы празднуют по всему миру. Прямая трансляцию из Москвы
01:31  Последний козырь гегемона: зачем США разжигают войны по всему свету, - Алексей Подберезкин
00:05  ВСУ не остановили боевые действия, несмотря на объявленный режим прекращения огня – итоговая сводка Readovka за 8 мая
Пятница, 08.05.2026
21:28  Герой Советского Союза Урунбек Якибов: боевой путь родственника президента Узбекистана в Великой Отечественной войне
14:08  RTVI: "Нас не нужно учить". Почему казахстанский День Победы злит россиян
13:00  Войну нельзя закончить, как и ремонт в доме. Но ее можно остановить, – Данияр Ашимбаев
12:37  Совбез Туркменистана рассмотрел итоги работы силовиков за 4 месяца и подготовку к Дню Победы
12:28  Православная церковь Казахстана: ИИ не может быть священником
02:03  Ереванский разворот: как Армения становится площадкой для евротусовок
00:05  Русские войска форсировали Северский Донец у Святогорска – итоговая сводка Readovka за 7 мая
Четверг, 07.05.2026
23:50  Умер глава Союза православных граждан Казахстана Константин Бялыницкий-Бируля
21:25  Взгляд: Впервые судьба НАТО зависит от итогов битвы телевизора с холодильником
15:45  Минобороны Узбекистана создает департамент ИИ и лабораторию кибербезопасности
15:00  Пентагон превратит свои бесполезные базы в бензоколонки
14:46  Китай, Среднюю Азию и Афганистан свяжет транспортный коридор
00:05  ВС РФ ликвидируют рейдовые группы противника в районе Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 6 мая
Среда, 06.05.2026
16:18  10 самых важных дат истории Оша, - П.В.Густерин
12:55  Цифровой солдат: как ефрейтор Комрон Тулабоев усиливает армию Казахстана ИТ-решениями
11:31  Герои, приближавшие Великую Победу. Бахши Атаев: первый генерал, уроженец Туркменистана
10:25  Страны ОТГ консолидируют усилия по противодействию дезинформации в электоральном процессе
05:48  ФСК: Пентагон ставит человечество на грань биологического апокалипсиса
02:44  НГ: Политический реверс Бишкека – от парламентаризма к "жесткой руке"
00:05  ВС РФ вошли в юго-западные районы Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 мая
Вторник, 05.05.2026
11:37  В Таджикистане выбрали логотип "Года расширения благоустройства и созидания, укрепления национального самосознания и самопознания"
05:58  Кому Казахстан даст "Алтын визу", а кого заставит учить язык, - Виктория Панфилова
03:19  Узбекистан и АБР подписали программу партнерства до 2030 года. Что предложил Шавкат Мирзиеев
02:08  США окучивают Таджикистан, стремясь вытеснить Россию из ЦА, - Марат Нургожаев
00:56  Министерство коммерции КНР запретило признавать, исполнять и соблюдать санкции США
00:05  Русские войска сорвали планы ВСУ по восстановлению контроля над районом Степногорска – сводка Readovka за 4 мая
Понедельник, 04.05.2026
16:04  Гонке ИИ в США не нужны никакие барьеры и моратории, - Валентин Катасонов
15:49  НГ: США нашли замену китайскому сырью в степях Казахстана. Следующая цель - Киргизия
08:45  Центральная Азия без ядерного оружия: 20 лет Семипалатинскому договору
08:42  "Вода может стать залогом единства": Кайрат Сарыбай о новой стратегии в Центральной Азии
03:19  ФСК: Внедрение "альтернативной истории" в Средней Азии – путь в никуда
02:10  Цена вопроса - 1,8 млрд тенге и 8 лет. Что ждет экс-президента порта Актау Абая Турикпенбаева?
01:55  В Монголии изучили особенности "поколения Z" и готовятся к реформе образования
00:52  ЮНИСЕФ: Афганистан ждет острый дефицит кадров в сфере образования и здравоохранения
00:05  ВС РФ открыли вход в леса севернее Сум и перекрывают снабжение Константиновки – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 03.05.2026
21:15  Сыновья Трампа оказались совладельцами крупного проекта в Казахстане по добыче вольфрама
20:07  В Узбекистане призовой фонд Президентского конкурса по IT-стартапам увеличен до $5 миллионов
19:02  В Алматы запустили первый крематорий
18:12  Садыр Жапаров упразднил Минцифры и передал цифровизацию Управделами Президента
13:28  Конец цифрового неравенства: в Пекине создана "Всемирная организация данных"
05:16  Мы не знаем, как выглядел Темур, - профессор Зухра Рахимова
Суббота, 02.05.2026
15:12  Военкор Дмитрий Стешин: 2 мая 2014 года в Одессе мир разделился на людей и животных
13:09  За что Токаев поблагодарил Путина. Подробности обмена "пять на пять" между Польшей и Белоруссией
12:40  Взгляд: Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете
04:37  Caravan.kz: Вместо айтишников - рабочие из Узбекистана: кто и зачем приезжает в Казахстан
21:57 11.05.2026

П.В. Густерин

О том, как Израиль напал на США

Перевод статьи, опубликованной в энциклопедии Britannica, с комментариями переводчика.

Ник Тэйбор

Инцидент с кораблем ВМС США "Либерти"

Во время Шестидневной войны, 8 июня 1967 г., израильские силы обороны атаковали корабль связи и разведки ВМС США "Либерти". В результате [нападения] 34 человека на борту погибли, а еще около 170 получили ранения. Спустя десятилетия газета Washington Post назвала это событие "одним из самых кровавых и странных инцидентов мирного времени в истории ВМС США".

Правительство Израиля после инцидента заявило, что произошла ошибка в связи между военнослужащими и что нападавшие приняли "Либерти" за вражеский корабль. Однако ряд американских военных и сотрудников разведки на протяжении многих лет утверждали, что нападение было преднамеренным. Инцидент остается предметом споров.

"Либерти" начал службу как вооруженный торговый пароход "Симмонс Виктори", выйдя в море в последние месяцы Второй мировой войны. После войны со 140-метрового корабля были сняты палубные орудия, и он использовался в качестве гражданского грузового судна до вывода из строя в 1958 г. ВМС США приобрели корабль в 1963 г. и в июне того же года переименовали его в "Либерти".

В конце мая 1967 г. Агентство национальной безопасности США запросило разрешение разместить корабль в Восточном Средиземноморье. Конфликты между Израилем и несколькими арабскими странами, главным образом Сирией, Египтом и Иорданией, усиливались, и АНБ надеялось собрать больше разведывательной информации о ситуации. Корабль был оборудован несколькими десятками антенн, предназначенных для приема радиопередач. Его задачей было наблюдение за коммуникациями арабских стран, но не Израиля.

Шестидневная война началась 5 июня 1967 г., когда Израиль нанес авиаудары по арабским странам. Израиль успешно уничтожил египетские самолеты на земле и до конца войны контролировал воздушное пространство. США не заняли чью-либо сторону в этой войне.

8 июня "Либерти" находился в международных водах у [побережья] Синайского полуострова, и утром того дня над ним пролетело несколько израильских разведывательных самолетов. На "Либерти" развевался американский флаг, а бортовой номер корабля - GTR-5 - был хорошо виден на носу и корме.

Атака началась в 15:05, когда два израильских истребителя-бомбардировщика "Мираж" обстреляли "Либерти" из 30-мм пушек. Вооружение "Либерти" состояло всего из четырех установленных на палубе пулеметов, и некоторые члены экипажа попытались открыть ответный огонь по атакующим самолетам. Эти пулеметы, а также корабельные антенны связи, были быстро уничтожены. Вскоре налетела эскадрилья израильских истребителей-бомбардировщиков "Супер Мистэр", сбросивших на корабль напалм и обстрелявших его из пушек. Большая часть "Либерти" загорелась.

Около 15:20 три израильских торпедных катера приблизились к кораблю. Они обстреляли "Либерти" из своих палубных орудий и начали выпускать торпеды. Сообщается, что один взрыв убил 25 человек и ранил десятки других. Атака была окончательно прекращена около 16:30. Израильские официальные лица заявили, что именно тогда они поняли, что судно принадлежит США. В общей сложности 34 человека на борту погибли, еще 171 получили ранения.

Когда президент США Линдон Джонсон (Президент в 1963-1969 гг. - П.Г.) был уведомлен об атаке, он сначала предположил, что ответственность [за нападение] несет СССР. Вскоре Израиль сообщил США, что атаковал "Либерти", приняв его за вражеский корабль. Расследование, проведенное израильским правительством, позже показало, что штаб ВМС знал, что корабль американский, по крайней мере за три часа до атаки, но эта информация не была передана тем, кто в конечном итоге санкционировал обстрел "Либерти".

Администрация Джонсона публично не опровергла объяснение Израиля относительно атаки. Когда четыре года спустя Джонсон выпустил мемуары, он снова заявил, что принимает объяснение израильского правительства: "Этот душераздирающий эпизод глубоко огорчил израильтян, - пишет он, - как и нас". Однако сразу после нападения он сказал корреспонденту Newsweek, что, по его мнению, нападение было преднамеренным. Он считал, что мотивом Израиля было предотвратить прослушивание израильских передач с борта "Либерти". (Возможно, это была месть за позицию США по Тройственной агрессии 1956 года. - П.Г.).

Большинство высокопоставленных чиновников администрации США разделяли эти подозрения в частном порядке. Директор АНБ, генерал-лейтенант Маршалл Картер, в 1988 г. заявил в интервью, что, по его мнению, нападение "не могло быть никаким иным, кроме как преднамеренным".

Многие выжившие и их семьи также были убеждены, что Израиль знал, что корабль американский, и на протяжении десятилетий они продолжали призывать к полному расследованию Конгресса, но безрезультатно.

В 1997 г., в 30-ю годовщину нападения, капитан Уильям Макгонагл, бывший командир "Либерти", заявил, что на протяжении многих лет хотел верить, что нападение было "чистой ошибкой", но не мог принять это объяснение. Он присоединился к призывам провести расследование.

Израильский политик и ученый Майкл Орен, ранее служивший в ЦАХАЛ и много писавший о [Шестидневной] войне, был непреклонным защитником позиции израильского правительства. В 2000 г. он написал статью под названием "Корабль США "Liberty": дело закрыто", в которой утверждал, что все рассекреченные официальные документы наглядно показывают, что нападение было ошибкой.

Тем не менее, этот вопрос остается спорным. В 2007 г. ряд военных и сотрудников разведки сообщили газете Chicago Tribune, что видели сообщения, свидетельствующие о том, что израильтяне знали о нападении на американский корабль. "Я готов поклясться на стопке Библий, что мы знали, что они знали", - заявил действующий на момент нападения заместитель директора АНБ по операциям Оливер Кирби.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1778525820


