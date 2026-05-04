10 самых важных дат истории Коканда, - П.В.Густерин

16:36 13.05.2026

XI в. - строительство в составе Государства турок-сельджуков.



1219 - разрушение монголами в составе Государства Хорезмшахов.



1732 - возрождение на месте крепости Эски-курган в составе Бухарского ханства.



В 1740-1876 - столица Кокандского ханства.



В 1868-1876 - протекторат Российской империи.



В 1876-1917 - уездный центр Ферганской области Туркестанского генерал-губернаторства Российской империи.



В 1918-1920 - уездный центр Туркестанской Советской Республики в составе РСФСР.



В 1920-1924 - уездный центр Туркестанской АССР в составе РСФСР.



В 1924-1991 - районный центр Ферганской области Узбекской ССР, активное городское и промышленное строительство.



С 1991 - в составе суверенного Узбекистана.