16:36 13.05.2026

П.В. Густерин

10 самых важных дат истории Коканда

XI в. - строительство в составе Государства турок-сельджуков.

1219 - разрушение монголами в составе Государства Хорезмшахов.

1732 - возрождение на месте крепости Эски-курган в составе Бухарского ханства.

В 1740-1876 - столица Кокандского ханства.

В 1868-1876 - протекторат Российской империи.

В 1876-1917 - уездный центр Ферганской области Туркестанского генерал-губернаторства Российской империи.

В 1918-1920 - уездный центр Туркестанской Советской Республики в составе РСФСР.

В 1920-1924 - уездный центр Туркестанской АССР в составе РСФСР.

В 1924-1991 - районный центр Ферганской области Узбекской ССР, активное городское и промышленное строительство.

С 1991 - в составе суверенного Узбекистана.

