12:07 17.05.2026
П.В. Густерин
10 самых важных дат истории Туркменбаши
1869 - основан как российское военное укрепление под названием Красноводск.
1874 - присвоение статуса города.
В 1881-1921 - центр уезда Закаспийской области.
1896 - соединение с Закаспийской ж/д.
В 1921-1924 - центр уезда Туркменской области Туркестанской АССР в составе РСФСР.
В 1924-1991 - в составе Туркменской ССР, активное городское и промышленное строительство.
1962 - соединение морским железнодорожным паромом с Баку.
С 1991 - в составе суверенного Туркменистана.
С 1992 - центр этрапа Балканского велаята.
1993 - переименование в Туркменбаши.