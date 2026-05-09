10 самых важных дат истории Туркменбаши, - П.В.Густерин

12:07 17.05.2026

П.В. Густерин



10 самых важных дат истории Туркменбаши



1869 - основан как российское военное укрепление под названием Красноводск.



1874 - присвоение статуса города.



В 1881-1921 - центр уезда Закаспийской области.



1896 - соединение с Закаспийской ж/д.



В 1921-1924 - центр уезда Туркменской области Туркестанской АССР в составе РСФСР.



В 1924-1991 - в составе Туркменской ССР, активное городское и промышленное строительство.



1962 - соединение морским железнодорожным паромом с Баку.



С 1991 - в составе суверенного Туркменистана.



С 1992 - центр этрапа Балканского велаята.



1993 - переименование в Туркменбаши.