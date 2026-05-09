Кадровые назначения в Кыргызстане 15 мая 2026

23:41 17.05.2026

Кадровые назначения в Кыргызстане 15 мая



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 14 Закона Кыргызской Республики "О Национальной академии наук Кыргызской Республики", Абдрахматов Канатбек Ермекович освобожден от занимаемой должности президента Национальной академии наук Кыргызской Республики при Президенте Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 14 Закона Кыргызской Республики "О Национальной академии наук Кыргызской Республики", Дженбаев Бекмамат Мурзакматович назначен президентом Национальной академии наук Кыргызской Республики при Президенте Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, Набиев Адыбек Асанович освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации – акима Джумгальского района Нарынской области Кыргызской Республики по собственному желанию.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, Тюкебаев Акылбек Алиякунович освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации – акима Токтогульского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики по собственному желанию.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, статьей 8 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления", Самаев Урматбек Обозбекович назначен главой государственной администрации – акимом Токтогульского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, статьей 8 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления", Исаков Жаныбек Маматович назначен главой государственной администрации – акимом Джумгальского района Нарынской области Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, в соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, Аширбеков Талгат Аширбекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Арабской Республике Египет.



Следует отметить, что Указом Президента Садыра Жапарова от 15 декабря 2025 года учреждено Посольство Кыргызской Республики в г. Каир.