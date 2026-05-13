Как и за что был казнен бывший премьер Пакистана Зульфикар Али Бхутто, - П.В.Густерин

22:00 19.05.2026

П.В. Густерин



Как и за что был казнен Зульфикар Али Бхутто



Перевод статьи, опубликованной в газете The New York Times, с комментариями переводчика.



Роберт Трамбулл



Бхутто повешен в пакистанской тюрьме по обвинению в заговоре с целью убийства



Исламабад, Пакистан, среда, 4 апреля [1979 г.]. Зульфикар Али Бхутто, бывший премьер-министр Пакистана, был повешен сегодня рано утром в окружной тюрьме Равалпинди (Город в Пакистане. - П.Г.), где он содержался с момента вынесения ему обвинительного приговора в прошлом году по обвинению в заговоре с целью убийства политического оппонента в 1974 г.



Высокопоставленный представитель военного правительства заявил, что казнь состоялась в 4 часа утра. Представитель, командир эскадрильи Мохаммед Афзал, заявил, что тело было немедленно доставлено в место рождения Бхутто недалеко от Ларканы в провинции Синд и похоронено на церемонии в присутствии членов семьи.



Источники в тюрьме сообщили, что казнь состоялась в присутствии представителей военного правительства во главе с президентом Мухаммедом Зиа-уль-Хаком, генералом армии, свергнувшим Бхутто 5 июля 1977 г. Бхутто правил пять с половиной лет.



Решение о казни Бхутто было принято генералом Зиа-уль-Хаком, несмотря на многочисленные прошения о помиловании от десятков мировых лидеров, включая президента Картера, Леонида Брежнева, [китайского лидера] Хуа Гофэна и папу [римского] Иоанна Павла II, а также тысяч пакистанских граждан, которые восхищались политикой Бхутто и его способностью общаться с массами в стране с населением 75 млн человек.



Развернуты полицейские и войска



По сообщениям из нескольких провинциальных центров, полиция и войска уже были в большом количестве развернуты в ключевых точках крупных городов и поселков [в ожидании] распространения новостей о казни.



Главные сторонники Бхутто были заключены в тюрьму по приказу правительства за несколько недель, по-видимому, в ожидании беспорядков в случае его казни, и власти, которые ввели военное положение, очевидно, разрабатывали планы по подавлению любых [возможных] волнений после казни.



Ближайшие помощники генерала Зия до позднего вечера утверждали, что президент все еще не решил, отдавать ли приказ о казни или заменить смертную казнь пожизненным заключением. Они говорили, что он вряд ли предпримет какие-либо действия в течение нескольких дней.



Однако новость о казни появилась в дополнительных выпусках нескольких газет на языке урду рано утром на основе сообщений из тюремных источников. К середине дня правительство все еще не сделало официального заявления.



Когда-то элегантный и светский Бхутто, которому тогда был 51 год, был выведен из камеры смертников примерно около полуночи. Его вымыли, а затем позволили послушать молитвы за приговоренного, которые читал мусульманский священник, делая выборки из Корана.



Как сообщают источники, когда Бхутто вели на виселицу, другие заключенные, приговоренные к смертной казни, выстроились за дверями своих камер и скандировали традиционные траурные песни в память о приговоренном.



Бхутто подвели к виселице, накинули ему на шею петлю, а двое офицеров взяли его за руки.



"Бхутто был осужден вместе с пятью бывшими сотрудниками его секретной полиции за планирование убийства парламентского критика Ахмеда Разы Касури". Ранним утром 11 ноября 1974 г. (В тексте - 1979 г. - П.Г.) в результате засады автомобиль Касури был обстрелян, когда он и его семья возвращались со свадебного приема. Касури остался невредим, но его отец погиб в результате нападения. Все пятеро подсудимых были приговорены к казни через повешение.



(Агентство Reuters сообщило, что сегодня были повешены и остальные четверо [приговоренных], а именно: Миан Мохаммед Аппас, Гуйлам Мустафа, Аррад Икбал и Рана Исти Хан).



Длительное свидание с семьей



Возможный признак скорой казни появился вчера, когда жене Бхутто, Нусрат, и дочери, Беназир, находившимся под домашним арестом, разрешили провести с ним в камере три часа вместо обычных получаса. (Агентство Reuters сообщило, что [Нусрат] Бхутто в записке, переданной ее адвокату, заявила, что ей сказали, что это будет их последний визит).



Вчера, пока страна в напряжении ожидала решения президента о судьбе Бхутто, силы безопасности провели обыск в трех домах, принадлежащих бывшему премьер-министру, и изъяли официальные документы, которые он собрал во время пребывания в должности.



Близкий помощник генерала Зия вчера вечером в частном порядке сообщил нескольким американским корреспондентам, что президент впервые выступил против бывшего премьер-министра, когда ему показали список его политических оппонентов. Помощник сказал, что некоторые имена в списке были отмечены собственноручно Бхутто как подлежащие "ликвидации".



"Секретные документы" найдены



В официальном заявлении полиции провинции Синд вчера говорилось, что сотрудники, проводившие обыски в домах Бхутто в Карачи, его родном городе Ларкане и деревне Наундеро, обнаружили "секретные документы крайне конфиденциального характера, касающиеся государственной безопасности, включая оборону и внешнюю политику". В заявлении говорится, что большая часть документов была найдена спрятанной в тайных шкафах, внутри матрасов и в шкафах за зеркалами в доме в Карачи.



Мумтаз Али Бхутто, двоюродный брат бывшего премьер-министра, который служил при нем министром информации, сообщил журналистам, что в понедельник вечером сотрудники службы безопасности также совершили рейд на три родовые деревни семейства Бхутто, силой проникнув в женские покои, традиционно закрытые для мужчин, "избив [при этом] служанок".



The New York Times

4 апреля 1979 г.



