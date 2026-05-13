 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
22:31  Из Москвы в Душанбе доставили капсулы с землей с могил первых лидеров ТаджССР
22:00  Как и за что был казнен бывший премьер Пакистана Зульфикар Али Бхутто, - П.В.Густерин
19:34  Тегеранская фондовая биржа открылась после 80-дневного перерыва
17:21  В Астане проходит симпозиум "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
13:54  Тесное российско-китайское сотрудничество играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене - В. Путин
13:51  Взгляд: Россия и Китай готовят энергетический прорыв
12:33  "Степной партнер-2026". Китай и Монголия проведут совместные военные учения
06:56  Саида Мирзиеева в Лондоне: большая охота за британскими инвестициями
05:42  Нет мяса, нет мэра: жесткие кадровые перестановки в Монголии
04:29  ПМЖ в Узбекистане: статистика прибывших и выбывших за пять лет
03:48  Три измерения казахстанской экологии: глобальное, региональное и национальное, - Николай Кузьмин
02:12  Уроки Синьцзяна: что Таджикистану стоит взять из китайской модели искоренения радикалов
01:04  Кыргызстанцы активно участвуют в строительстве ж/д Китай - Узбекистан
00:05  ВС РФ блокировали подразделения ВСУ к северо-востоку от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 18 мая
Понедельник, 18.05.2026
23:04  Запад хочет превратить Центральную Азию в плацдарм против РФ и КНР, - Тимофей Бордачев
22:09  Неизвестная древняя цивилизация на дне Иссык-Куля, - Татьяна Синицына
15:52  Инопланетяне уже здесь: реальные и не очень, - Платон Беседин
14:47  Тот самый Олень: Армянский разворот
13:26  В суде Киргизии начались в закрытом режиме слушания по делу Камчыбека Ташиева
12:50  На заседание ТРАСЕКА в Астану прибыли представители не всех стран – участниц проекта, - Виктория Панфилова
03:38  Кыргызстан против Филиппин: кому достанется единственное вакантное кресло Азии в СБ ООН
02:50  Суд против "Халал Даму": как в Казахстане приостановили главный знак халяль
01:47  Президент Узбекистана выдвинул ряд инициатив на саммите ОТГ по искусственному интеллекту
00:05  ВС РФ ликвидируют накопившиеся силы ВСУ и продолжают освобождать Константиновку – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 17.05.2026
23:41  Кадровые назначения в Кыргызстане 15 мая 2026
16:01  Президент Казахстана принимает поздравления по случаю дня рождения
15:12  НГ: Джихадисты в Афганистане обсуждают перспективы ударов по Европе
14:15  Юань уже зашел в ЕАЭС – за счет чего? - Алексей Подымов
12:07  10 самых важных дат истории Туркменбаши, - П.В.Густерин
05:04  Туристы из каких стран чаще всего выбирают Узбекистан
04:56  Взгляд: США вернулись к "стратегической двусмысленности" с Тайванем
02:10  Айгуль Жапарова посетила Перинатальный центр и поздравила медработников с Днем матери
Суббота, 16.05.2026
21:18  Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу ЦБ РФ 200 млрд евро с бельгийского Euroclear Bank
17:51  Олжас Бектенов выслушал рекомендации Всемирного банка по привлечению инвестиций в РК
13:38  Известия: в Белом доме расследуют секретные биолаборатории по всему миру, большинство - на границах России
13:22  Организация тюркских государств проводит саммит самоосмысления, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ готовятся занять междуречье Северского Донца и Старицы – итоговая сводка Readovka за 15 мая
Пятница, 15.05.2026
15:02  Кухня Роджерса: Визит Трампа в Китай в тени Душанбе. Си Цзиньпин показал Америке ее реальное место
14:26  Таинственный Кустанаев. Была ли фамилия настоящей? - Мурат Тюлеев
14:17  Гурбангулы Бердымухамедов посетил Казань - культурную столицу исламского мира
13:58  Садыр Жапаров выступил перед участниками встречи секретарей совбезов стран ШОС
03:33  Синьхуа: Си Цзиньпин провел переговоры с Д. Трампом в Пекине
01:13  Коммуналку и бензин привяжут к инфляции: почему казахстанцам от этого не легче
00:05  Главные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 14 мая
Четверг, 14.05.2026
19:34  О культурном наследии Золотой Орды и его значении для тюркского мира, - Галия Камбарбекова
17:32  Как слово "мугул" превратилось в "монгол", - Ержан Исакулов
16:26  Костанай: Исчезнет ли русский язык из детских садов?
11:22  Президент Узбекистана одобрил вхождение BP в проект SOCAR на плато Устюрт
11:06  В Бишкеке началось заседание секретарей совбезов стран ШОС  (с участием Ирана)
04:32  Путина совершенно неправильно поняли по поводу скорого окончания СВО, - Кирилл Стрельников
03:09  Визит Эрдогана в Казахстан в региональном контексте, - Юрий Мавашев
02:06  НГ: Киргизские трудовые мигранты осваивают Японию
01:04  Невероятной красоты молодой жеребец из Ашхабада был проадл на аукционе в Эр-Рияде за $14 млн.
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 13 мая
Среда, 13.05.2026
17:33  Caravan.kz: Что скрывают белые пятна на Google Maps в Казахстане
16:36  10 самых важных дат истории Коканда, - П.В.Густерин
09:30  VI Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай"
08:34  Центральная Азия оказалась в воронке "редкоземельного хайпа", поднятого Западом
07:45  Узбекистан внедряет принципы "нулевой бюрократии" во всех государственных органах
06:51  Визит Эмомали Рахмона в Китай. Таджикско-китайские переговоры на высшем уровне
01:55  Нацразведка США ищет 120 биолабораторий, в том числе в ЦА, где по программе Пентагона спонсировали увеличение заразности вирусов
22:00 19.05.2026

П.В. Густерин

Как и за что был казнен Зульфикар Али Бхутто

Перевод статьи, опубликованной в газете The New York Times, с комментариями переводчика.

Роберт Трамбулл

Бхутто повешен в пакистанской тюрьме по обвинению в заговоре с целью убийства

Исламабад, Пакистан, среда, 4 апреля [1979 г.]. Зульфикар Али Бхутто, бывший премьер-министр Пакистана, был повешен сегодня рано утром в окружной тюрьме Равалпинди (Город в Пакистане. - П.Г.), где он содержался с момента вынесения ему обвинительного приговора в прошлом году по обвинению в заговоре с целью убийства политического оппонента в 1974 г.

Высокопоставленный представитель военного правительства заявил, что казнь состоялась в 4 часа утра. Представитель, командир эскадрильи Мохаммед Афзал, заявил, что тело было немедленно доставлено в место рождения Бхутто недалеко от Ларканы в провинции Синд и похоронено на церемонии в присутствии членов семьи.

Источники в тюрьме сообщили, что казнь состоялась в присутствии представителей военного правительства во главе с президентом Мухаммедом Зиа-уль-Хаком, генералом армии, свергнувшим Бхутто 5 июля 1977 г. Бхутто правил пять с половиной лет.

Решение о казни Бхутто было принято генералом Зиа-уль-Хаком, несмотря на многочисленные прошения о помиловании от десятков мировых лидеров, включая президента Картера, Леонида Брежнева, [китайского лидера] Хуа Гофэна и папу [римского] Иоанна Павла II, а также тысяч пакистанских граждан, которые восхищались политикой Бхутто и его способностью общаться с массами в стране с населением 75 млн человек.

Развернуты полицейские и войска

По сообщениям из нескольких провинциальных центров, полиция и войска уже были в большом количестве развернуты в ключевых точках крупных городов и поселков [в ожидании] распространения новостей о казни.

Главные сторонники Бхутто были заключены в тюрьму по приказу правительства за несколько недель, по-видимому, в ожидании беспорядков в случае его казни, и власти, которые ввели военное положение, очевидно, разрабатывали планы по подавлению любых [возможных] волнений после казни.

Ближайшие помощники генерала Зия до позднего вечера утверждали, что президент все еще не решил, отдавать ли приказ о казни или заменить смертную казнь пожизненным заключением. Они говорили, что он вряд ли предпримет какие-либо действия в течение нескольких дней.

Однако новость о казни появилась в дополнительных выпусках нескольких газет на языке урду рано утром на основе сообщений из тюремных источников. К середине дня правительство все еще не сделало официального заявления.

Когда-то элегантный и светский Бхутто, которому тогда был 51 год, был выведен из камеры смертников примерно около полуночи. Его вымыли, а затем позволили послушать молитвы за приговоренного, которые читал мусульманский священник, делая выборки из Корана.

Как сообщают источники, когда Бхутто вели на виселицу, другие заключенные, приговоренные к смертной казни, выстроились за дверями своих камер и скандировали традиционные траурные песни в память о приговоренном.

Бхутто подвели к виселице, накинули ему на шею петлю, а двое офицеров взяли его за руки.

"Бхутто был осужден вместе с пятью бывшими сотрудниками его секретной полиции за планирование убийства парламентского критика Ахмеда Разы Касури". Ранним утром 11 ноября 1974 г. (В тексте - 1979 г. - П.Г.) в результате засады автомобиль Касури был обстрелян, когда он и его семья возвращались со свадебного приема. Касури остался невредим, но его отец погиб в результате нападения. Все пятеро подсудимых были приговорены к казни через повешение.

(Агентство Reuters сообщило, что сегодня были повешены и остальные четверо [приговоренных], а именно: Миан Мохаммед Аппас, Гуйлам Мустафа, Аррад Икбал и Рана Исти Хан).

Длительное свидание с семьей

Возможный признак скорой казни появился вчера, когда жене Бхутто, Нусрат, и дочери, Беназир, находившимся под домашним арестом, разрешили провести с ним в камере три часа вместо обычных получаса. (Агентство Reuters сообщило, что [Нусрат] Бхутто в записке, переданной ее адвокату, заявила, что ей сказали, что это будет их последний визит).

Вчера, пока страна в напряжении ожидала решения президента о судьбе Бхутто, силы безопасности провели обыск в трех домах, принадлежащих бывшему премьер-министру, и изъяли официальные документы, которые он собрал во время пребывания в должности.

Близкий помощник генерала Зия вчера вечером в частном порядке сообщил нескольким американским корреспондентам, что президент впервые выступил против бывшего премьер-министра, когда ему показали список его политических оппонентов. Помощник сказал, что некоторые имена в списке были отмечены собственноручно Бхутто как подлежащие "ликвидации".

"Секретные документы" найдены

В официальном заявлении полиции провинции Синд вчера говорилось, что сотрудники, проводившие обыски в домах Бхутто в Карачи, его родном городе Ларкане и деревне Наундеро, обнаружили "секретные документы крайне конфиденциального характера, касающиеся государственной безопасности, включая оборону и внешнюю политику". В заявлении говорится, что большая часть документов была найдена спрятанной в тайных шкафах, внутри матрасов и в шкафах за зеркалами в доме в Карачи.

Мумтаз Али Бхутто, двоюродный брат бывшего премьер-министра, который служил при нем министром информации, сообщил журналистам, что в понедельник вечером сотрудники службы безопасности также совершили рейд на три родовые деревни семейства Бхутто, силой проникнув в женские покои, традиционно закрытые для мужчин, "избив [при этом] служанок".

The New York Times
4 апреля 1979 г.

См.: Израильский след в убийстве в 1988 г. президента Пакистана Мухаммеда Зия-уль-Хака
https://centrasia.org/news.php?st=1777540800

