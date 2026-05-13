Кыргызы и другие кочевники Москву называли Баш Капы (Главный замок, Мас Кафа), - Табылды Акеров

02:26 20.05.2026 Акеров Табылды, кандидат исторических наук, доцент:

Сведения Натанзи, Утемиш Ходжи и Ибн Вали подтверждают о проживании группы кыргызов на Алтае и в центральных районах Золотой Орды. Согласно информации Ибн Вали, кыргызские племена, проживавшие в Астраханском вилайете, дважды поднимали восстание после смерти Абай хана, внука Бату- хана (1227-1256 гг.). А. Мокеев сопоставил и проанализировал информацию Ибн Вали с народным преданием, зафиксированным П. П. Ивановым, где рассказывалось о миграции кыргызов со степей Астрахани. В нем отмечалось, что "предки каракульских кыргызов в весьма отдаленные времена проживали в астраханских степях, откуда также давно переселились в окрестности Андижана. Отсюда будто бы совершался постепенный переход на южные склоны Тянь-Шаня и в части -в районы Нарына и в бассейн Иссык-Куля" [364. –С. 158]. А.Мокеев полагает, что данное сообщение Ибн Вали говорит о проживании определенной части кыргызов в центральных районах Золотой Орды. Он же полагает, что позже золотоордынские кыргызы мигрировали в Ферганскую долину, а затем оттуда перебрались на север современного Кыргызстана [364. –С. 158]. Однако, в кыргызской среде достаточно много различных преданий, где кыргызы связываются с Астраханской областью. Отметим, что еще С.М. Абрамзон указывал на упоминание в кыргызских санжыра названия страны Булгар, из которой переселились такие племена как жетиген, кушчу, куркуроо, проживавшие в долине реки Талас. Он же отмечал, что некоторые кыргызские племена, живущие в Таласе, жетиген, саяк в пятидесятые годы ХХ века, как и их предки, назывались астархан- ногой [5. - C. 76.]. Согласно другого предания, кушчи и ряд другие кыргызские племена ушли к Токтамыш хану в помощь в его борьбе за власть в Золотой Орде. В эпоху Токтамыш хана племя кушчи кочевало в землях улуса Анга Торе в районе Каратал [249.- C. 143].



Согласно преданиям кыргызы входили в состав личной гвардии Токтамыш хана. Они постоянно сопровождали хана в походах и при передвижениях, отличаясь высокой выучкой, строгой дисциплиной и преданностью правителю. В устной традиции сохранилось предание об участии кыргызских отрядов в походе Токтамыша на Москву в 1382 году. Во время осады именно кыргызские военачальники одними из первых вступили в переговоры с жителями города, пообещав сохранить Москву в случае ее мирной сдачи. Поверив этим заверениям, горожане открыли ворота. Однако кыргызские воины не спешили входить в город: они выстроились в два ряда и, оставаясь в ожидании, демонстрировали строгую воинскую дисциплину. На удивленные вопросы горожан отвечали, что ожидают владыку - первым в город должен войти хан. Когда Токтамыш прошел через ворота и оказался внутри города, он поднял руку и, махнув ею, подал знак грабить и сжечь город.



Очевидно, во-первых, в рассказе говорится об участии племен союза аз-ширинов во главе с Рухтемиром (Урук-Тимур), который, согласно одной из версий сказания об Едигее, был кыргызом [540. -С. 56; 445. -С. 305]. Аристократические кланы племен союза аз-ширинов имели в Москве свои кварталы и торговые ряды. Вероятно, само название города могло иметь аз-ширино-крымское происхождение. По-тюркски город Москва мог называться Бас Капы или Бас Кафа, что означало "Головной замок" или "Главный замок". В IX-Xвв. асы кочевали недалеко от низовьев реки Волга, в землях области Хорезма и Приаралья [406.-С. 176-179; 56.-С. 174]. Во-вторых, в осаде также могли участвовать союзники хана - тяньшаньские кыргызы из улусов Анга Торе и Салучи Булгачи.



Отметим, что политическая активность кыргызов в Золотой Орде наблюдается еще со времен возвышения Токтамыш хана, который в борьбе с Мамаем, главным образом, опирался на союз племен, возглавляемый племенем аз-ширинов, состоящий из четырех племен – аз-ширин, барын, аргын и кыпчак, а также на кыргызов и др. Племена союза аз-ширинов с первых дней возвышения Токтамыш хана поддерживали царевича и содействовали его приходу к власти.



Утемиш-Хаджи информировал, что "Ширин, Барын, Аргун [и] Кыпчак были давними, со времен предков, элями Тохтамыш оглана", которых тот, наряду с прочими своими элями, "забрал … и ушел к реке Идил" [594. - С. 115-116.]. С.Ахсикенди тоже сообщал о союзе Токтамыш хана с племенами союза аз-ширинов. Согласно С.Ахсикенди, Токтамыш хана всегда сопровождало войско, состоящее из племен байри, бахринов, оргунов (в. аргынов), кыпчаков. Токтамыш хана также поддерживали моголы, кыргызы [55. - С. 46-62.], которые входили в улус Анга Торе с центром в Каратале.



По данным источников, при Токтамыш хане представители ас- ширинов, кыпчаков, барынов, аргынов занимали должности четырех карачи беев правого крыла войска Золотой Орды. Должность улусбеги занимали представители ас-ширинов, которые руководили всем войском Золотой Орды.



Согласно Утемишу-Хаджи "Чингиз намэ", при Токтамыше в Золотой Орде представитель клана аз-ширин Дангы бей руководил правым крылом войска. Левым крылом руководил предводитель мангытов Едиге. После уничтожения Мамая в Крыму, в данном регионе был образован Крымский тумен, возглавляемый представителями клана аз-ширинов в должности даруги. Аз- ширины здесь заменили клан киятов. Князь Дангы бей сидел в Крыму и руководил армией, а его сын Рук Темир находился при Токтамыш хане и занимал должность беклярбека Золотой Орды. Беклярбеком был и его сын или внук Тегина. Согласно источнику, племя аз-ширин, возглавляемое князьями из клана Дангы бея, происходило от "эля ас", у которого была тамга "чумеч" (ковш) [230. - С. 44, 45, 46.]. Под элем ас, следует понимать аз-ширинов. Однако, следует омтеить, что в одном из вариантов ногайского эпоса "Эдиге" Урук-Тимур (Рухтемир) представлен выходцем из "племени киргиз" [540. -С. 56; 445. -С. 305], что может указывать на кыргызское происхождение племен союза аз-ширинов.



Следовательно, для прихода к власти Токтамыш хан воспользовался слабостью центральной власти и сложившейся благоприятной ситуацией в Золотой Орде. Токтамыш хан, чтобы уничтожить своих главных врагов – правителя Ак Орды Урус хана, мангыта Мамая, сделал ставку на союз племен аз-ширинов, баринов, кыпчаков и аргынов, которые были тесно связаны с алтайскими кыргызами.



Все вышеотмеченные племена обитали во владении Туй ходжи отца Токтамыш хана и выражали недовольство Ак Ордынскому правителю. С их помощью Токтамыш хан с легкостью уничтожил Урус хана, а затем взял Сарай-Берке, прогнав Мамая. Его войска, состоящие из аз-ширинов, барынов, аргынов кыпчаков и кыргызов отправились в Крым и ликвидировали Мамая в городе Кафе. По мнению профессора И. Молдобаева этнографические материалы в определенной мере подтверждают участие кыргызов в преследовании Мамая, который бежал в Крым. Он по этому поводу писал: "Бытующее среди кыргызов выражение "Кайда барсан – Мамайдын кору" ("Куда ни пойди – могила Мамая") возникло, на наш взгляд, на основе реальных событий, связанных с личностью Мамая – известного темника в Золотой Орде, жившего в XIV веке" [369. - C. 190-191.].



Следовательно, из всего вышеизложенного можно полагать, что племена союза аз-ширин представляли кыргызов и находились в тесном взаимодействии с алтайскими кыргызами и улусом Анга-Торе. Анализ источников показывает, что союз племен аз-ширин активно поддерживал Токтамыш-хана и повсюду сопровождал его, служа в качестве личной гвардии, а после смерти хана - его сыновей [536.- С. 174–178.]. Токтамыш хан в борьбе с амиром Тимуром и другими претендентами на власть имел союз с великим князем литовским Витовтом. После смерти Токтамыш-хана один из его сыновей, Жалал ад-Дин, не сумев укрепиться в Орде, ушел под покровительство давнего союзника своего отца, Витовта. Жалал ад-Дин участвовал в войне 1409–1411 годов между Тевтонским орденом и союзом Витовта с королем Польши Ягайло. В решающей битве при Грюнвальде он со своими конными татарами сыграл важную роль, обеспечив победу своих союзников. Литовские татары, служившие хану Токтамышу, происходили из Крыма. Генетические данные литовских татар указывают на их кыргызское происхождение [174.- С. 310,314-321.], что подтверждает существование этнополитической связи между Токтамыш-ханом и частью его татар с кыргызами.



Отметим, что миграция кыргызов и других восточных кочевых племен на запад усиливала позиции Ак Орды, предоставляя акордынским царевичам дополнительные ресурсы и возможности в борьбе за золотоордынский трон. Уже в эпоху Токтамыш-хана кыргызы упоминались как самостоятельный народ и союзник золотоордынского правителя. В этом контексте Токтамыш сделал ставку на кыргызов, улус Анга торе, Салучи-Булгачи и другие в противостоянии с эмиром Тимуром, рассматривая их как одну из основных политических сил на Алтае и в Восточном Притяньшанье.



Материал из книги Табылды Акерова "Кыргызы в тюркскую и монгольскую эпохи" (Бишкек, 2026). Источник - ЦентрАзия

