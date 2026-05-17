Вклад Авиценны в мировую цивилизацию, - И.Якубовский

18:56 23.05.2026

От преисподней до колец Сатурна,

Все тайны я постиг недурно.

Лишь одного узла не мог я развязать,

И этот узел - траурная урна.

Ибн Сина



К написанию статьи меня вдохновил Указ Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона от 23 мая с.г. об учреждении Международной премии имени Абуали ибн Сино (Авиценны) и одноименного Фонда.



Хвала историческому гению!



Данное решение возводит в очередной раз в ранг всемирных ученых Авиценну, привлечет к здоровой научной дискуссии всех без исключения академические круги региона.



В этом ключе и историческом срезе проанализировать путь этого видного ученого представляет наиважнейший интерес, как для знатоков этнополитического действа, так и для экспертов, нацеленных на развитие науки и прогресс.



Каждая нация и ее история достойны уважения.



В данной статье, основанном на исторических доказательствах, пытаемся акцентировать роль Авиценны и его вкладе в мировую цивилизацию.



Но прежде утвердить обсуждаемую тему справедливости ради оговоримся, что дореволюционный исторический период, пройденный таджикским народом, теснейшим образом переплетается с историей братских народов Центральной Азии, связан с определенными территориями, землями.



В IX-X веках завершается процесс сложения таджиков в единую нацию, формируется единый литературный язык. На политической карте мира появляется централизованное государство с преобладающим таджикским населением и государственным языком делопроизводства.



Именно эта атмосфера породила научного гения Абуали ибн Сина (Авиценны).



Безусловно, идентичность Авиценны - вопрос научной чистоплотности.



Здесь и далее будем ссылаться на труды великих ученых, и прежде всего, будем основываться на "Большую советскую энциклопедию", авторами которого являются выдающиеся академики СССР Введенский Б.А., Аничков Н.Н., Келдыш Г.В., Баранов А.Н., Бардин И.П., Зворыкин и др.



В БСЭ под общей редакцией академиков Введенского Б.А. и Келдыша Г.В. приведены достоверные научные факты.



Отдавая дань уважение этой плеяде ученых хотели бы привести их буквально:



"Ибн Сина, Абу-Али (ок. 980-1037) - выдающийся таджикский философ, естествоиспытатель, врач, математик, поэт, самостоятельный и оригинальный мыслитель. Родился в с. Афшана близ Бухары, столицы Саманидского государства. Отец Ибн Сина - Абдаллах, таджик из Балха, служил в Бухаре чиновником финансового ведомства. Мать - таджичка Ситора, или Ситорабону, из с. Афшана. В 985 семья Ибн Сины переселилась в Бухару. Здесь прошла его юность и началась его научная и врачебная деятельность. После падения государства Саманидов, вызванного завоеванием Бухары кочевыми племенами (999), Сина спасаясь от преследований со стороны султана Махмуда и фанатичного мусульманского духовенства, переехал в 1002 в столицу Хорезма Гургандж (Ургенч), где жил при дворе Хорезмшаха. В 1012 переехал в Иран, жил в Исфахане и Хамадане, был придворным врачом и везиром у правителя Хамадана. Умер 18 июня 1037 и похоронен в Хамадане.



Ибн Сина был крупнейшим ученым средневековья. Выражая прогрессивные тенденции своего времени, он стремился возродить интерес к изучению природы, оживить исследовательскую творческую мысль, задавленную гнетом богословия. Он критически переработал достижения предшествующей науки и привел современные ему знания в систему. Как естествоиспытатель он придавал большое значение методу объективного наблюдения фактов. Его важнейшие сочинения "Медицинский канон", "Книга исцеления" - философский труд и др. получили широкую известность на Востоке и в Европе и многократно переводились на большинство европейских языков. На родном таджикском языке Сина написана философская энциклопедия "Донишнома" – "Книга знания"" (Большая советская энциклопедия, - М.: 1952 г., т.17, - С.256-257.). От себя добавим Ибн Сина пионер таджикской поэзии наряду с Рудаки.



В качестве первоисточника приводим этимологическую ссылку из Авесты, что имя Сина означает слово "сокол", и что по мнению известного исследователя М.Махшулова, опирающегося на труды всемирных ученых С.Е.Босфорта, Д.Арбери, Анри Корбен "Сина знал только два языка – таджикский и арабский". Село Афшана имеет происхождение из языка санскрит, оно означает крайняя земля.



По мнению известного историка и светило от науки Каневского Л.О. "Ибн Сина - великий таджикский ученый и врач. По его исследованиям, 18 августа 1952 года отмечалась одна знаменательная дата, 1000-летие со дня рождения великого ученого Средней Азии – Абу Али Хусейна ибн Абдаллаха ибн Сины, которого на западе издавна называют Авиценна".



Далее этот автор отмечает, что "жизнь великого ученого Ибн Сины (Авиценны) была связана с эпохой Саманидов, оставившей глубокий след в истории таджикского народа".



Известные ученые - академики Бертельс, Гумилев, Болдырев, Розенфельд, Бартольд, Семенов, Андреев и многие другие подтверждали данную аксиому.



В качестве резюме



Международная премия имени Ибни Сино в будущем будет сыграть роль мирового научного рейтинга наподобие Нобелевской премии, вовлекая все новых экспертов в исследовании проблем науки.



Резюмируя сказанное, можно утверждать, что Ибн Сина принадлежит всему человечеству, и мы только рады, что все стремятся приобщаться к этой культуре и нашим историческим личностям.



И.Якубовский, кандидат исторических наук, профессор. г.Москва.