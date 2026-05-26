15:43 26.05.2026 В Астане прошла масштабная дискуссия ученых-историков о наследии Золотой Орды.



Табылды Акеров

кандидат исторических наук, доцент, Международный университет Кыргызстана

26 мая 2026



Я был очень приятно удивлен, когда получил приглашение принять участие в работе Международного симпозиума "Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура, идентичность" в Астане. Помню, когда-то, лет десять назад или даже больше, меня пригласили на конференцию в Алматы. Это было в период правления Н. Назарбаева, который в своих выступлениях отдавал предпочтение версии о создании Казахского ханства Жанибеком и Гиреем. Практически все выступавшие тогда утверждали лишь одно: история казахского народа начинается именно с Жанибека и Гирея, создавших Казахское ханство. Я выступая на той конференции высказал иную точку зрения, отметив, что казахский народ мог сформироваться значительно раньше эпохи Жанибека и Гирея. Я подчеркнул, что казахи могли сложиться как этнос еще в рамках Золотой Орды. Одной из главных причин такого предположения я назвал то обстоятельство, что на огромной территории - от Алтая до Каспия - были расселены три жуза казахских племен, при этом они не имели выраженных диалектных различий в языке. Между тем большинство народов обычно имеют два или более диалектов. Казахи же, занимая столь обширное пространство и разделяясь на три крупные группы, сохранили языковое единство. Это говорит о том, что племена шейбанидов могли говорить на тюркском языке Золотой Орды, а когда они пришли на территорию современного Узбекистана, они приняли язык местных тюркских племен. Основываясь на вышеизложенном, я отметил, что, на мой взгляд, все это свидетельствует о том, что предки большинства казахских племен входили в состав улуса Джучи, а формирование казахского народа происходило именно в рамках Золотой Орды. В связи с этим я предложил обратить более пристальное внимание на данное обстоятельство и попытаться более глубоко исследовать раннюю историю казахского народа.



И когда я получил приглашение, то был искренне рад тому, что, наконец, в Казахстане пришли к пониманию необходимости проведения новых исследований, стремления докопаться до истины и, где необходимо, скорректировать прежние представления, переосмыслив отдельные вопросы истории. А когда я приехал в Астану и узнал, что инициатором этого симпозиума является не кто иной, как сам президент Казахстана Касым-Жоомарт Токаев, то понял, что впереди нас ждет грандиозная и долгосрочная работа, пока мы не поставим точку в бесконечных спорах и дискуссиях.



Однако к этому времени у меня уже сложилась определенная точка зрения на историю Золотой Орды. К тому моменту я уже издал свою книгу "Маджму ат-Таварих как исторический источник" (полный перевод, анализ и комментарии": источник XVI века, Б. 2017г.), в которой впервые попытался связать историю Золотой Орды с кыргызами, рассматривая ее в определенной степени как Кыргызское ханство.



Астана собрала ученых, специалистов и экспертов по истории Золотой Орды из многих стран, большинство из которых уже знали друг друга и поддерживали контакты. Однако там же мы познакомились и с другими исследователями, работающими в данной области.



На пленарном заседании мы заслушали содержательные доклады Касыма-Жомарта Токаева, государственного секретаря Кыргызской Республики А. Койчиева и других наших коллег - специалистов по истории Золотой Орды и Средневековья. Однако споры между учеными начались буквально с первых минут симпозиума, на который в Астану съехались исследователи самых разных направлений и взглядов. Одни считали Золотую Орду татарским государством, другие - ногайским, третьи - узбекским и т.д. Некоторые спешили сообщить о том, что татарские и казахские ученые уже сошлись во мнении признавать союз племен аз-ширинов татарским объединением, а союз мангытов во главе с потомками Эрджена - казахским. Т.е. ряд ученых, историю татарского анрода связывают с союзом племен аз-ширинов, которые проявили активность с формировании Крымского и Казанского ханств. Мне приходилось в определенной степени соглашаться с различными точками зрения, выражая большое уважение к коллегам, однако я всякий раз старался вставить и свое слово. Дискуссии продолжались не только во время работы симпозиума, но и в холе гостиницы, во время обедов и ужинов. В одной из секции выступающий оратор высказал мнение о том, что кочевые узбеки не являлись социальной группой, по его мнению, социальную группу могли представлять только шейбаниды называвшиеся узбек-казахами.



Ряд ученых проявляли интерес к моей книге "Маджму ат-Таварих как исторический источник". Один из молодых исследователей признался, что изучает период правления Тохтамыш-хана в Золотой Орде, а также взаимоотношения Тохтамыш-хана и кыргызов. По его мнению, вероятно, именно в эпоху Тохтамыш-хана кыргызы переселились на Тянь-Шань.



В Астане я придерживался своей точки зрения, изложенной в моей монографии "Кыргызы в тюркскую и монгольскую эпохи" (Бишкек-2026). Разумеется, при этом несколько усилив свои аргументы в пользу кыргызского происхождения союзов племен аз-ширинов и мангытов, сыгравших важную роль в образовании Золотой Орды, находя при этом поддержку со стороны определенной части ученых. В частности, я говорил о том, что аз-ширины, вероятно, являются теми самыми руническими азами, которые мигрировали на запад и пришли в земли тюргешских азов Приаралья, а позднее вошли в состав Золотой Орды под именем аз-ширинов. Правитель аз-ширинов и главный темник Золотой Орды Рук-Темир, по одной из версий эпоса об "Едиге", назван кыргызом. Позднее сюда же пришли и мангыты, изгнанные Чингисханом. Кроме того, аз-ширины и мангыты еще на востоке имели тесные этногенетические связи с кыргызами, которые непосредственно были связаны с Джучи. Т.е. по моей версии, в период возвышения Чингисхана многие племена, не желавшие ему подчиняться, были вынуждены покинуть свои земли. Аз-ширины и мангыты ушли на запад и впоследствии оказались на Волге. Позднее они вошли в состав улуса Джучи, где аз-ширины возглавили правое крыло, а мангыты - левое. Иными словами, как правое, так и левое крыло войска возглавлялись западномонгольскими племенами, имевшими тесные связи с кыргызами. Еще в ходе дискуссии мои коллеги соглашались со мной, отмечая, что изучение связей кыргызов с Джучи имеет важное значение, поскольку данный вопрос непосредственно связан с ранней историей Улуса Джучи. Однако, после того, как Батый и его главный темник Ногай разделили Золотую Орду на Ак Орду и Кок Орду, первую стали возглавлять аз-ширины, а вторую - мангыты. Однако с образованием Ногайской Орды политоним "ногай" начал распространяться и на многие племена Золотой Орды, в том числе и на кыргызов. Именно поэтому в эпосе Манас Ногой выступает дедом Манаса и т.д. Здесь тоже мы находили общее понимание с определенной части наших коллег, которые отмечали, что в радловской версии "Манаса" встречаются родственные кыргызам сары ногои. В связи с чем, мы продвижение Абулхайр хана и его главного темника Бакаса мангыта на юг, после захвата столицы улуса Тайбуга в 1428 году, сопоставил с одним из основных сюжетов в эпосе "Манас" с переселением кыргызов с Алтая на Тянь-Шань. Аублхайхан переносит свою ставку в Сыгнак, в знак благодарности подарил Бакасу город Узген. Однако, Бакас позже возвращаетсят на Алтай. Манас перселяет свой народ в Ферганскую долину и кыргызы занимают Алайскую долину. Согласно родословной кыргызов Ак Балта со своим племенем нойгут занимает Узген и его окрестности. Однако, через некоторое время Акбалта возвращается на Алтай. Племя мунгуш, в родоплеменной структуре которого есть род мангыт занимает окрестности города Ош. Затем, кыргызы занимают Алайскую долину и земли до Горного Бадахшана.



По вопросу о кочевых узбеках и узбек-казахах чингизидов я отметил, что они не могли представлять социальную группу. В Золотой Орде не было племени под именем узбек. В связи с чем, они в большей степени представляли собой союзы племен, управляемые чингизидами. Племена Абулхайра и его главного темника Бакаса мангыта, продвигавшиеся в сторону в Мавераннахр и Ферганскую долину, могли представлять собой либо кыргызо-ногаев, либо ногай-казахов и говорить, соответственно, на одном из золотоордынских языков этих групп. То есть узбек-казахи Абулхайр-хана, вероятно, представляли собой тех же кыргызо-ногаев или ногай-казахов, которые переселились в Мавераннахр и Ферганскую долину, где со временем превратились в особую социально-политическую группу, ставшую известной под названием "узбеки". При этом они слились с местными тюркскими и оседло-иранскими племенами и восприняли язык местного тюркского населения, формирование которого началось еще со времен Истеми-кагана, когда в регионе усилились процессы тюркизации. Т.е. потомками народа Истеми кагана. На это указывают и результаты ДНК-исследований, согласно которым в генетическом составе современных узбеков присутствует около 60 % иранских и 40 % тюркских компонентов.



Однако в ходе дискуссии я высказал мнение о том, что наследие Золотой Орды может способствовать сближению целого ряда народов, прежде всего кыргызов, казахов, ногайцев, татар и узбеков. Вместе с тем для себя я пришел к одной важной аксиоме: Золотая Орда представляла собой государство, в рамках которого кыргызы были вовлечены в общие исторические процессы и находились в тесном взаимодействии с ногайцами, казахами и другими тюркскими народами. Память об этой эпохе сохранилась в эпосе Манас, где кыргызы изображаются в этнополитическом союзе с ногайцами, казахами и узбеками. После распада союз племен аз-ширинов и переселения кыргызов на Тянь-Шань значительная часть территорий бывшей Золотой Орды оказалась в сфере влияния ногайцев, казахов и татар. Однако это пока лишь первые наброски. Думаю, что дальнейшие исследования все расставят по своим местам.



Хотелось бы отметить и важную роль в проведении симпозиума министра науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек, который выступал в качестве модератора пленарного заседания, а затем подводил итоги столь важного мероприятия. После завершения симпозиума министр отметил, что подобные мероприятия будут проводиться на ежегодной основе, и с каждым годом круг их участников будет расширяться. Также он ознакомил нас с проводимыми реформами в сфере образования и науки Казахстана, включая реформы высшего образования. В завершение министр пригласил всех на экскурсию в Назарбаев Университет, которая была запланирована на 21 мая. Но, к сожалению, утром у меня был рейс домой, поэтому я не смог принять участие в экскурсии.



Как говорится, первый блин комом. Вместе с тем следует признать, что лед уже тронулся. И нам, историкам, остается готовиться к новым баталиям, чтобы приблизиться к истине и написать более объективную историю Золотой Орды.



Однако мы говорили не только о Золотой Орде и о том, кому в большей степени относится ее историческое наследие, но также делились своими впечатлениями об Астане. В перерывах между дискуссиями те из нас, кому удавалось выбраться в город и немного прогуляться, с восхищением делились своими впечатлениями. Практически все отмечали, что казахи проделали огромную работу: из небольшого города сумели создать современную и масштабную столицу, действительно достойную этого статуса. С этим трудно было не согласиться. Даже по дороге в Назарбаев Университет мы видели красивые и просторные улицы, ухоженные парки, современные микрорайоны. Было заметно, что все создается с большим старанием и аккуратностью. Меня разместили в гостинице As Apartments, где из шикарного номера на десятом этаже открывался чудесный вид на Ботанический сад. Особенно сильное впечатление на меня произвела поездка на съемки подкаста, во время которой мне удалось по-настоящему увидеть и почувствовать город. Я был в Астане примерно десять лет назад, однако нынешний город уже невозможно сравнить с той Астаной, которую я видел тогда. За это время Астана превратилась в крупный, цветущий город - настоящий степной оазис, который по своей красоте и масштабу не уступает многим современным столицам мира. Воодушевленные красотой и особой атмосферой казахской столицы, многие ученые даже шутили, что были бы не против переселиться и навсегда остаться там жить - конечно, если братья-казахи согласятся принять нас и дадут возможность работать в их великолепном Назарбаев Университете.



Братья-казахи отличались особым гостеприимством. Кто бы ни садился с нами за один стол, все постоянно проявляли внимание и заботились о том, чтобы нам всего хватало. Однажды, заметив, что на третье подали только чай и сок, наши собеседники попросили официанта принести нам шорпо. Спустя некоторое время он действительно подал горячее шорпо, что было для нас очень приятно и еще раз подчеркнуло искреннее гостеприимство хозяев.



Как я заметил, в отличие от нас, кыргызов, в Астане казахи в повседневной жизни активно говорят на казахском языке. Во время дискуссий наши казахские коллеги также выступали и спорили с нами преимущественно на казахском. На улице я тоже постоянно слышал казахскую речь. Чтобы быть правильно понятым, я обычно обращался к людям на русском языке. Однако, к моему удивлению, многие казахи отвечали мне именно на казахском языке. Ничего не скажешь - это, наверное, отражение народного духа и национального характера, словно казахами движет великий дух предков.



В целом поездка, думаю, всем нам очень понравилась. Мы укрепили старые связи и приобрели много новых друзей.



В заключение хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто создал для ученых-историков столь содержательную площадку для научных дискуссий и предоставил возможность свободно высказывать свое мнение и быть услышанными. Прежде всего - Президенту Казахстана Касым-Жоомарт Токаеву, министру науки и высшего образования Республики Казахстан Саясату Нурбеку, а также директору исследовательского института улуса Джучи профессору Жаксылыку Сабитову.



P/S. Симпозиум прошел весьма удачно. Однако, когда мы прощались, многих ученых как всегда волновало только один вопрос, когда могут опубликовать сборник материалов Симпозиума. И здесь можно их понять. Так как, обычно, на публикацию материалов конференции деньги всегда сразу не находятся. Но, мы должны помнить, что нынешний Симпозиум не обычный. Посвящен истории Золотой Орды. И В его работе участвовал сам Президент Казахстана Касым-Жоомарт Токаев. Поэтому, думаю, что волноваться не стоит. Источник - ЦентрАзия

