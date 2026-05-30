10 самых важных дат истории Самарканда, - П.В.Густерин

01:29 08.06.2026

П.В. Густерин



10 самых важных дат истории Самарканда



329 до н.э. под названием Мараканда - присоединение к державе Александра Македонского.



В IV в. до н.э. - VIII в. - столица государства Согд.



В VIII-IX вв. - в составе Арабского халифата.



В IX-XIX вв. - в составе среднеазиатских государств, в том числе столица государства Тимуридов.



В 1868-1917 - в составе Российской империи (административный центр Зеравшанского округа, Самаркандской области).



1899 - завершение строительства ж/д Ташкент - Самарканд.



В 1918-1924 - в составе Туркестанской АССР (РСФСР).



В 1924-1930 - столица Узбекской ССР.



В 1938-1991 - административный центр Самаркандской области Узбекской ССР, активное городское и промышленное строительство.



С 1991 - в составе суверенного Узбекистана.