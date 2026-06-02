В Кыргызстане и.о. министра энергетики назначен Алтынбек Рысбеков

10:37 11.06.2026

В Кыргызстане новый министр энергетики



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Субакожоева Айзада Муратбековна освобождена от ранее занимаемой должности и назначена заместителем главы Национального агентства по виртуальным активам и блокчейн-технологиям при Президенте Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Ибраев Таалайбек Өмүкеевич освобожден от занимаемой должности министра энергетики Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Cадыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, Рысбеков Алтынбек Дурусбекович назначен исполняющим обязанности министра энергетики Кыргызской Республики.



Кандидатура Рысбекова Алтынбека Дурусбековича будет внесена на согласование в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики для назначения на должность министра энергетики Кыргызской Республики.



