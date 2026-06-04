|10 самых важных дат истории Куляба, - П.В.Густерин
11:25 12.06.2026
П.В. Густерин
10 самых важных дат истории Куляба
XIII в. - первое письменное упоминание.
В XIII-XX вв. - в составе среднеазиатских государств.
В 1920-1924 - в составе Бухарской Народной Советской Республики.
В 1924-1929 - в составе Таджикской АССР (Узбекская ССР).
В 1929-1991 - в составе Таджикской ССР.
1934 - присвоение статуса города.
В 1939-1988 - административный центр Кулябской области (с перерывом в 1955-1973), активное городское и промышленное строительство.
С 1991 - в составе суверенного Таджикистана.
В 1991-1992 - областной центр.
В 1992-1997, во время гражданской войны, - один из центров вооруженного сопротивления.