10 самых важных дат истории Куляба, - П.В.Густерин

11:25 12.06.2026

П.В. Густерин



10 самых важных дат истории Куляба



XIII в. - первое письменное упоминание.



В XIII-XX вв. - в составе среднеазиатских государств.



В 1920-1924 - в составе Бухарской Народной Советской Республики.



В 1924-1929 - в составе Таджикской АССР (Узбекская ССР).



В 1929-1991 - в составе Таджикской ССР.



1934 - присвоение статуса города.



В 1939-1988 - административный центр Кулябской области (с перерывом в 1955-1973), активное городское и промышленное строительство.



С 1991 - в составе суверенного Таджикистана.



В 1991-1992 - областной центр.



В 1992-1997, во время гражданской войны, - один из центров вооруженного сопротивления.