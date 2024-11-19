Открытое письмо Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, - Низами Мамедов

10:30 15.06.2026 Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций

Г-ну Антониу Гутерришу



ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО - ЮРИДИЧЕСКИЙ УЛЬТИМАТУМ

Официальная нота о правопреемстве, геополитической узурпации и экономическом иске полиэтнического народа Ахысхаистана



Уважаемый господин Генеральный секретарь,



Настоящим обращением я, Низами Мамедов, действуя в качестве единственного легитимного идеолога и официального представителя коренного полиэтнического народа Ахысхаистана (включающего исторически проживавших на этой территории турок, курдов, терекеме, азербайджанцев и хемшилов), объявляю бескомпромиссный правовой бойкот многолетнему международному замалчиванию трагедии нашей Родины.



Официально уведомляю ООН, что так называемый "рынок движения Ахысхаистана" на сегодняшний день узурпирован и искусственно контролируется враждебными нашему народу режимами Грузии и Турции. Используя подконтрольные марионеточные структуры и навязывая международному сообществу исторически сфальсифицированные, оскорбительные для нас этнонимы "турки-месхетинцы" и "турки-ахыска" - которые полностью отсутствуют в основополагающем Постановлении Государственного Комитета Обороны (ГКО) СССР № 6279сс от 31 июля 1944 года - указанные государства преследуют исключительно геополитические интересы. Их цель - удержать под незаконным контролем наши исконные земли, через которые сегодня проложены стратегические международные трубопроводы, и навсегда стереть с политической карты суверенную идею Ахысхаистана.



Ввиду тотального подкупа и компрометации иных общественных институтов внешними силами, я заявляю о своем исключительном праве представлять безмолвное большинство своего народа, основываясь на непреклонной исторической платформе нашего предводителя Энвера Одабашева, прошедшего советские лагеря за право нации быть свободной.



Историко-географическое обоснование иска и факт геноцида:

До 19 ноября 1944 года наш полиэтнический народ компактно проживал на своих исконных землях площадью 6040 кв. км, охватывающих пять исторических районов. Нас объединяли не только общие корни, но и единый ахысхаистанскотурецкий язык (пишется слитно, без дефиса, как признак монолитной идентичности коренного этноса). Насильственное изгнание 1944 года являлось преднамеренным актом тотального геноцида: из более чем 200 000 депортированных граждан в тяжелейшем пути и в первые годы ссылки от голода, холода и болезней погибло более половины населения. Сегодня в диаспорах (в том числе в Алматы) практически не осталось живых свидетелей тех лет - геноцид унес жизни поколения, которое на своей родине славилось столетним долголетием.



Пока наш народ истреблялся в спецпоселениях, власти Грузинской ССР совершили международное преступление - полностью перекроили административные карты нашей Родины, присвоив наши природные богатства. Ярчайшим примером этого грабежа является всемирно известная минеральная вода "Боржоми". Источники этой воды исторически добывались на нашей исконной земле в Адигенском районе. Власти Грузинской ССР преступным путем изменили границы, отнеся эту местность к своей юрисдикции, чтобы десятилетиями обогащаться на ресурсах Ахысхаистана.



Финансово-правовой ультиматум:

На основании архивных материалов органов государственной безопасности и КГБ СССР, мы предъявляем законное требование о выплате 6% годовых за незаконную аренду и насильственное отторжение наших исконных земель (6040 кв. км) в течение десятилетий, что на сегодняшний день составляет миллиарды долларов США. Данное решение зафиксировано в советских государственных актах как безальтернативное требование, от которого невозможно отделаться пустыми обещаниями.



Аппарат ООН обязан зарегистрировать данный иск не как частное воззвание, а как официальную претензию коренного народа к геополитическим узурпаторам его территории.



С уважением и требованием справедливости,

Низами Мамедов

Единственный уполномоченный идеолог суверенной платформы Ахысхаистана и официальный представитель коренного полиэтнического населения (согласно Постановлению ГКО СССР от 31.07.1944).



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Secretary-General of the United Nations

Mr. António Guterres

Nizami Mamedov, Sole Ideologue and Official Representative of the Sovereign Platform of Akhyskhaistan

OPEN LETTER - LEGAL ULTIMATUM

Official Note on Succession, Geopolitical Usurpation, and Economic Claim of the Multiethnic People of Akhyskhaistan

Dear Mr. Secretary-General,

By this appeal, I, Nizami Mamedov, acting as the sole legitimate ideologue and official representative of the indigenous multiethnic people of Akhyskhaistan (which historically includes Turks, Kurds, Terekeme, Azerbaijanis, and Khemshils who coexisted in this territory), declare an uncompromising legal boycott against the decades-long international silence surrounding the tragedy of our Homeland.

I officially notify the United Nations that the political and informational landscape of the Akhyskhaistan movement is currently usurped and artificially controlled by the hostile regimes of Georgia and Turkey. By employing controlled puppet entities and imposing historically falsified, derogatory ethnonyms such as "Meskhetian Turks" and "Aromanian Turks" ("Akhyska Turks") - terms entirely absent from the foundational Resolution of the State Defense Committee (GKO) of the USSR No. 6279ss dated July 31, 1944 - these states pursue strictly geopolitical interests. Their sole purpose is to maintain illegal control over our ancestral lands, through which strategic international pipelines are routed today, and to permanently erase the sovereign idea of Akhyskhaistan from the global political map.

In light of the total co-optation and compromise of alternative public institutions by external forces, I declare my exclusive right to represent the silenced majority of my people. This mandate rests upon the unyielding historical platform of our leader, Enver Odabashev, who endured Soviet labor camps and prisons for our nation's right to be free.

Historical and Geographical Substantiation of the Claim and Fact of Genocide:

Prior to November 19, 1944, our multiethnic people compactly inhabited our ancestral lands encompassing 6,040 square kilometers across five historical districts. We were unified not only by common roots but also by a single Akhyskhaistanturkic language (written as a single composite word, without a hyphen, signifying the monolithic identity of the indigenous ethnic group). The forced exile of 1944 was a deliberate act of total genocide: out of more than 200,000 deported citizens, more than half of the population perished from starvation, cold, and disease during the brutal journey and the initial years of exile. Today, within our diasporas (including Almaty), virtually no living witnesses of those years remain - the genocide claimed the lives of a generation that was once renowned for a lifespan of over a century in their homeland.

While our people were being systematically decimated in special settlements, the authorities of the Georgian SSR committed an international crime by entirely redrawing the administrative maps of our Homeland and appropriating our natural wealth. The most striking example of this plunder is the world-famous "Borjomi" mineral water. The sources of this water were historically extracted on our ancestral soil within the Adigoni District. The authorities of the Georgian SSR criminally altered the borders, transferring this locality under their jurisdiction to enrich themselves for decades on the resources of Akhyskhaistan.

Financial and Legal Ultimatum:

Based on the archived state security records of the USSR and the KGB, we present a legitimate demand for the payment of 6% per annum for the illegal lease and forced deprivation of our ancestral lands (6,040 sq. km) over the decades, which currently aggregates to billions of US dollars. This resolution is recorded in Soviet state acts as an alternative-free demand that cannot be dismissed with empty promises.

The UN apparatus is obligated to register this claim not as a private petition, but as an official claim of an indigenous people against the geopolitical usurpers of their territory.

With respect and demand for justice,

Nizami Mamedov

Sole Authorized Ideologue of the Sovereign Platform of Akhyskhaistan and Official Representative of the Indigenous Multiethnic Population (pursuant to the USSR GKO Resolution of July 31, 1944).



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История вопроса см. здесь

80 лет геноцида Aхысхаистанцев (19.11.1944 – 19.11.2024), - Низами Мамедов

https://centrasia.org/newsA.php?st=1731963900 Источник - ЦентрАзия

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