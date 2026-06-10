10 самых важных дат истории Ферганы, - П.В.Густерин

13:05 18.06.2026

П.В. Густерин



10 самых важных дат истории Ферганы



1877 - основание под названием Новый Маргелан в качестве административного центра Ферганской области в составе Российской империи.



1907 - переименование в Скобелев.



В 1918-1920 - уездный центр Туркестанской Советской Республики (РСФСР).



В 1920-1924 - уездный центр Туркестанской АССР в составе РСФСР.



В 1924-1991 - в составе Узбекской ССР под названием Фергана, активное городское и промышленное строительство.



1930 - основание Ферганского государственного университета под названием Ферганский педагогический институт.



С 1938 - административный центр Ферганской области.



1989 - межэтнические столкновения узбеков и турок-месхетинцев.



С 1991 - в составе суверенного Узбекистана.



2025 - присвоение Советом глав государств СНГ почетного звания "Город трудовой славы. 1941-1945 гг.".