|10 самых важных дат истории Ферганы, - П.В.Густерин
13:05 18.06.2026
П.В. Густерин
10 самых важных дат истории Ферганы
1877 - основание под названием Новый Маргелан в качестве административного центра Ферганской области в составе Российской империи.
1907 - переименование в Скобелев.
В 1918-1920 - уездный центр Туркестанской Советской Республики (РСФСР).
В 1920-1924 - уездный центр Туркестанской АССР в составе РСФСР.
В 1924-1991 - в составе Узбекской ССР под названием Фергана, активное городское и промышленное строительство.
1930 - основание Ферганского государственного университета под названием Ферганский педагогический институт.
С 1938 - административный центр Ферганской области.
1989 - межэтнические столкновения узбеков и турок-месхетинцев.
С 1991 - в составе суверенного Узбекистана.
2025 - присвоение Советом глав государств СНГ почетного звания "Город трудовой славы. 1941-1945 гг.".