Академии наук Казахстана и Кыргызстана создали консорциум по изучению степной цивилизации

13:43 20.06.2026

АКАДЕМИИ НАУК КАЗАХСТАНА И КЫРГЫЗСТАНА ПОДПИСАЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ ПО ИЗУЧЕНИЮ СТЕПНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

19 июня 2026 года



В Алматы состоялся масштабный научно-интеграционный форум "Казахско-кыргызское научное сотрудничество: общности и особенности", совместно организованный Национальной академией наук при Президенте Республики Казахстан и факультетом международных отношений Казахского национального университета имени аль-Фараби. На этом знаковом мероприятии собрались представители государственных органов, руководители национальных академий, академики, ведущие ученые, дипломаты и общественные деятели двух братских народов. Встреча была полностью посвящена развитию научной дипломатии, укреплению межгосударственного взаимодействия и поиску научно обоснованных решений для актуальных вызовов Центрально-Азиатского региона. В современных геополитических условиях интеграционные процессы уже давно вышли за рамки исключительно экономики и политики, ведь такие острые вопросы, как устойчивое развитие, водная безопасность, миграция и транспортная логистика, сегодня требуют глубокого академического подхода.



Выступившие на открытии форума президент правления Национальной академии наук при Президенте РК Акылбек Куришбаев и президент Национальной академии наук Кыргызской Республики Бекмамат Дженбаев особо подчеркнули, что научный диалог в наши дни рассматривается как важнейшая опора стратегического партнерства. Доклады и дискуссии участников охватили широчайший спектр двусторонних отношений, включая историческую эволюцию дипломатических связей, наследие кочевой цивилизации, трансформацию политической культуры в Кыргызстане и современные тенденции трудовой миграции. Эксперты также детально обсудили перспективы водно-энергетического сотрудничества, уделив особое внимание региональному значению гидроэнергетического проекта "Камбар-Ата-1", развитию систем высшего образования, академической мобильности и транзитным стратегиям двух государств. Представленные доклады позволили определить новые траектории взаимодействия в условиях современных глобальных трансформаций.



Ключевым историческим результатом форума стало подписание Соглашения о создании Международного консорциума по исследованию Степной цивилизации между Национальной академией наук Республики Казахстан при Президенте РК и Национальной академией наук Кыргызской Республики при Президенте КР. Эта новая структура призвана объединить интеллектуальный и научный потенциал двух стран для комплексного изучения историко-культурного наследия тюркских народов и популяризации богатого наследия Великой степи на международном уровне. Создание консорциума позволит поднять исследование общего прошлого на качественно новый институциональный уровень, активизировать обмен ценной информацией и запустить крупные совместные программы. Кроме того, это откроет прямой путь к реализации международных грантовых проектов, повысит академическую мобильность молодых исследователей и заложит основу для сильных общих исследовательских школ.



Участники форума особо выделили возрастающую роль научной дипломатии как эффективного инструмента укрепления межгосударственного доверия и формирования устойчивого интеллектуального партнерства на пространстве Центральной Азии. Стабильные связи между учеными эффективно работают на благо долгосрочного партнерства, и в этом контексте созданный консорциум станет мощным практическим механизмом интеграции. Символичным продолжением форума во второй половине дня стала успешная защита докторской диссертации на тему "Казахстанско-кыргызстанские отношения в условиях геополитических сдвигов: проблемы и перспективы развития", что наглядно подтвердило переход взаимодействия из плоскости разовых проектов в системное русло. Главный вывод Алматинского форума очевиден: партнерство в сфере науки для Казахстана и Кыргызстана отныне является не просто элементом гуманитарных связей, а стратегическим фактором устойчивой интеграции, процветания и безопасности всего региона.



Профессор Гулмира Султанбаева