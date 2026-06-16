|10 самых важных дат истории Серхетабада (Кушка), - П.В.Густерин
16:10 23.06.2026
П.В. Густерин
10 самых важных дат истории Серхетабада
1890 - основан как российское военное укрепление под названием Кушка.
1901 - завершение строительства ветки Мерв - Кушка Среднеазиатской ж/д.
В 1921-1924 - поселок в Туркменской области Туркестанской АССР в составе РСФСР.
В 1924-1991 - в составе Туркменской ССР.
1967 - присвоение статуса города.
С 1977 - административный центр Кушкинского района.
В 1980-1989 - дислокация 1468-й военной базы обеспечения, снабжавшей 40-ю армию в Афганистане.
С 1991 - в составе суверенного Туркменистана.
1999 - переименование в Серхетабад.
2017 - присвоение статуса свободной экономической зоны.
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Примечание ЦА:
- Древние истоки: Первоисточником названия был укрепленный замок или башня (на древнеиранском языке - kušk). Протекающую мимо реку местные жители стали называть "рекой у замка" - Кушкой.
- Появление крепости: В 1890 году на ее берегу Российская империя возвела военный форпост. По логике преемственности его назвали в честь реки. Позже вокруг вырос одноименный город - самая южная точка СССР.
- Переименование: В 1999 году правительство независимого Туркменистана сменило название города на Серхетабад (в переводе - "Пограничный город"), стремясь отразить его новый статус и уйти от прежней топонимики.
- Что сейчас: Город и пограничный пункт официально носят имя Серхетабад. Сама же река на географических картах по-прежнему сохраняет свое историческое название - Кушка (в туркменской графике - Гушгы).
- Если совместить историческую этимологию и современные названия, то получается удивительная географическая метафора: пограничный город на реке-крепости.
- Логически это выглядит как перевертыш: естественнее было бы оставить название города "Замок" (ведь там стояла крепость), а реку переименовать в "Пограничную".