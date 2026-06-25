|Президенты Казахстана и Узбекистана приняли бывшего британского премьера Блэра
11:34 29.06.2026
Президент Узбекистана обсудил с Тони Блэром перспективы развития сотрудничества
25.06.2026
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 25 июня принял бывшего Премьер-министра Великобритании, председателя Института глобальных изменений Тони Блэра.
Рассмотрены вопросы дальнейшего развития практического сотрудничества с Институтом глобальных изменений в целях экспертного сопровождения реформ, реализуемых в Узбекистане.
Тони Блэр высоко оценил последовательность и масштаб преобразований в Новом Узбекистане. Особо было подчеркнуто значение недавно прошедшего Ташкентского международного инвестиционного форума как эффективной площадки для укрепления инвестиционной привлекательности страны, развития деловых связей и продвижения перспективных инициатив.
В качестве приоритетов дальнейшего взаимодействия определены реализация совместных проектов в ключевых отраслях экономики, привлечение ведущих международных технологических компаний и крупных стратегических инвесторов, а также ускорение цифровой трансформации, включая внедрение передовых инновационных решений.
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Касым-Жомарт Токаев встретился с Исполнительным председателем Института глобальных перемен Тони Блэром
23.06.2026
В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации масштабных реформ, проводимых в Казахстане, а также ключевые направления политической и социально-экономической модернизации страны.
Президент рассказал о текущих преобразованиях, направленных на дальнейшее развитие государственных институтов, повышение эффективности управления и улучшение качества жизни граждан.