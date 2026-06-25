Президенты Казахстана и Узбекистана приняли бывшего британского премьера Блэра

11:34 29.06.2026

Президент Узбекистана обсудил с Тони Блэром перспективы развития сотрудничества



25.06.2026



Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 25 июня принял бывшего Премьер-министра Великобритании, председателя Института глобальных изменений Тони Блэра.



Рассмотрены вопросы дальнейшего развития практического сотрудничества с Институтом глобальных изменений в целях экспертного сопровождения реформ, реализуемых в Узбекистане.



Тони Блэр высоко оценил последовательность и масштаб преобразований в Новом Узбекистане. Особо было подчеркнуто значение недавно прошедшего Ташкентского международного инвестиционного форума как эффективной площадки для укрепления инвестиционной привлекательности страны, развития деловых связей и продвижения перспективных инициатив.



В качестве приоритетов дальнейшего взаимодействия определены реализация совместных проектов в ключевых отраслях экономики, привлечение ведущих международных технологических компаний и крупных стратегических инвесторов, а также ускорение цифровой трансформации, включая внедрение передовых инновационных решений.



