10 самых важных дат истории Нукуса, - П.В.Густерин

10:56 30.06.2026

П.В. Густерин



10 самых важных дат истории Нукуса



1932 - основание на месте одноименного аула на территории Узбекской ССР.



1935 - открытие Каракалпакского государственного учительского института (с 1944 - Каракалпакский государственный педагогический институт, с 1976 - Каракалпакский государственный университет).



В 1939-1991 - административный центр Каракалпакской АССР в составе Узбекской ССР, активное городское и промышленное строительство.



1944 - перенесение Краеведческого музея из Туртукле.



1974 - строительство ж/д Тахиаташ - Нукус.



В 1991-2007 - функционирование системы троллейбусного сообщения.



С 1991 - административный центр Каракалпакстана в составе суверенного Узбекистана.



1992 - награждение Почетной грамотой Республики Узбекистан.



1998 - открытие Каракалпакского государственного музея им. Бердаха.



2003 - награждение орденом "Дустлик".