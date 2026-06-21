|10 самых важных дат истории Нукуса, - П.В.Густерин
10:56 30.06.2026
П.В. Густерин
10 самых важных дат истории Нукуса
1932 - основание на месте одноименного аула на территории Узбекской ССР.
1935 - открытие Каракалпакского государственного учительского института (с 1944 - Каракалпакский государственный педагогический институт, с 1976 - Каракалпакский государственный университет).
В 1939-1991 - административный центр Каракалпакской АССР в составе Узбекской ССР, активное городское и промышленное строительство.
1944 - перенесение Краеведческого музея из Туртукле.
1974 - строительство ж/д Тахиаташ - Нукус.
В 1991-2007 - функционирование системы троллейбусного сообщения.
С 1991 - административный центр Каракалпакстана в составе суверенного Узбекистана.
1992 - награждение Почетной грамотой Республики Узбекистан.
1998 - открытие Каракалпакского государственного музея им. Бердаха.
2003 - награждение орденом "Дустлик".