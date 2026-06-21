 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 28.06.2026
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Среда, 24.06.2026
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10 самых важных дат истории Нукуса, - П.В.Густерин10 самых важных дат истории Нукуса, - П.В.Густерин
10:56 30.06.2026

П.В. Густерин

10 самых важных дат истории Нукуса

1932 - основание на месте одноименного аула на территории Узбекской ССР.

1935 - открытие Каракалпакского государственного учительского института (с 1944 - Каракалпакский государственный педагогический институт, с 1976 - Каракалпакский государственный университет).

В 1939-1991 - административный центр Каракалпакской АССР в составе Узбекской ССР, активное городское и промышленное строительство.

1944 - перенесение Краеведческого музея из Туртукле.

1974 - строительство ж/д Тахиаташ - Нукус.

В 1991-2007 - функционирование системы троллейбусного сообщения.

С 1991 - административный центр Каракалпакстана в составе суверенного Узбекистана.

1992 - награждение Почетной грамотой Республики Узбекистан.

1998 - открытие Каракалпакского государственного музея им. Бердаха.

2003 - награждение орденом "Дустлик".

Источник - ЦентрАзия
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