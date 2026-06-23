Кавказский базар Урсулы: Брюссель торгует воздухом

22:58 02.07.2026

Коммивояжер без товара: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен регулярно подписывает масштабные соглашения от имени ЕС, но сам Брюссель ничего не покупает. Еврокомиссия - это политический орган, а все реальные закупки делает частный европейский бизнес, который ориентируется только на свою выгоду. Урсула не может привезти готовые контракты от торговых сетей Парижа или Берлина - она привозит лишь абстрактное право попробовать им что-то продать.



Американские грабли: Эта схема уже обкатана на гигантах. В июле 2025 года Брюссель заключил с Дональдом Трампом "сделку века", пообещав выкупить американскую энергию на астрономические $750 млрд. Но соглашение с самого начала существовало только на бумаге. У европейских заводов физически нет мощностей для таких объемов, а частные компании наотрез отказываются переплачивать за американский СПГ ради политических фантазий Урсулы. Брюссель просто купил временное перемирие за пустые обещания.



Мираж для Еревана и Баку: Обещая Армении отмену пошлин на 80% товаров, Брюссель лишь создает декорации. Если армянские помидоры или коньяк коммерчески невыгодны бизнесу или не проходят строжайшие санитарные стандарты ЕС, они так и останутся на складах.



Грантовый гипноз: Привозя на Кавказ €200 млн грантов, Урсула обещает, что они превратятся в €2 млрд инвестиций. На деле Брюссель оплачивает лишь 10% "красивого фасада" (в основном на прибалтийских консультантов). Всю остальную сумму партнерам предлагают добрать в виде долговых кредитов у европейских банков. Схема идеальна: Баку и Ереван получают долги, а Урсула - геополитический отчет об "успехе".



Раньше хотя бы бусы привозили: В прежние века бродячие торговцы и колонизаторы предлагали хотя бы дешевые, но осязаемые стеклянные бусы. Сегодняшний Брюссель продает чистый воздух - бумажные меморандумы, цифровые квоты и геополитические иллюзии. На древнем и прагматичном кавказском базаре, где привыкли к жестким интересам Китая, Турции, Ирана и России, эти пустые обещания вряд ли купят долгосрочную лояльность.



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АРМЯНО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ТРИП УРСУЛЫ ФОН ДЕР ЛЯЙЕН



Автор Telegram-канала ИА "Стекломой" @ia_steklomoy



Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправилась в двухдневное турне по Азербайджану и Армении. Цель поездки масштабная - укрепить сотрудничество в обход России и сформировать геополитический коридор ЕС - Южный Кавказ - Центральная Азия.



С Азербайджаном ситуация на поверхности: ЕС остро нуждается в альтернативе дешевому российскому газу. С лета 2022 года, когда Баку и Брюссель заключили соответствующее соглашение, азербайджанцы смогли нарастить поставки в ЕС на 65%, что составило почти половину газового экспорта республики. К 2027 году Брюссель планирует получать от Баку 20 млрд куб. м ежегодно. Много это или мало? Для сравнения: в 2021 году Россия поставила в страны ЕС 155 млрд куб. м газа, закрыв 45% европейского импорта.



У Армении нет энергоресурсов, серьезной промышленности или хотя бы развитой транспортной инфраструктуры (у страны нет выхода к морю, а железнодорожная сеть почти целиком находится в концессии РЖД). Зато есть сельское хозяйство, в котором занято до 30% трудоспособного населения и которое почти целиком существовало за счет России, но геополитические игры Еревана с Брюсселем поставили его на грань выживания. И хотя Урсула фон дер Ляйен торжественно анонсировала отмену пошлин для 80% армянского экспорта, ни одна страна ЕС пока не выразила желания насладиться армянскими коньяком и помидорами. Тогда зачем это Брюсселю?



Поддерживая Пашиняна, ЕС одновременно выдавливает из региона Россию, сдерживает Азербайджан от территориальных притязаний (Алиев открыто называет Армению "историческими землями" Азербайджана) и пытается создать новый плацдарм вместо выпавшей из геополитической орбиты Грузии. Только вот Закавказье и Центральная Азия давно уже не "задний двор" России, там пересекаются интересы самых разных игроков: Турции, Китая, Ирана, Индии и т. д. И если в Брюсселе решили, что смогут нахрапом "взять" столь сложный и противоречивый регион парой-тройкой саммитов и обещаниями миллионных инвестиций - что ж, флаг в руки. Пусть расцветают сто цветов, как говорил один китайский генсек.



