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"Британский проект" ждет судьба метрополии. Как Лондон поздравил бывшую колонию с 250-летием
23:21 04.07.2026

Почему британские политики так отчаянно доказывают, что США не повторят судьбу их собственной империи?

Официальный Лондон тепло поздравил Вашингтон с 250-летием Дня независимости США. Однако за праздничными речами и дипломатическим этикетом скрывается глубокая геополитическая тревога. В поздравлениях британской стороны акцент сместился с простого юбилея на парадоксальный вопрос: сможет ли Америка удержать статус сверхдержавы или ее ждет неизбежный финал любой империи?

Ниже представлены ключевые заявления британских лидеров, а также исторические параллели, которые они отчаянно пытаются опровергнуть.

Официальное послание Короля Карла III

Британский монарх направил личное письмо на имя президента США. Он вспомнил свой весенний государственный визит в Вашингтон и подчеркнул, что глубокие исторические корни до сих пор питают уникальный союз двух стран.

Цитата из письма Карла III:
"История отношений между нашими двумя народами - это история поразительной эволюции: от преодоления конфликта до создания одного из самых тесных и продуктивных альянсов, которые видел мир. Сквозь века общих вызовов и достижений наши страны построили отношения, основанные на дружбе, доверии и вере в свободу, верховенство закона и достоинство каждого человека".

Монарх выразил уверенность, что в следующие 250 лет Британия и США продолжaт вместе защищать свои идеалы, стараясь демонстрировать миру нерушимость западного порядка.

Авторская колонка Бориса Джонсона: почему США "не упадут"?

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон подошел к юбилею бывшей колонии с историческим и геополитическим размахом. В своей статье он прямо заявил, что главная американская гордость - Декларация независимости - имеет чисто британские корни.

Цитата Бориса Джонсона:
"Соединенные Штаты - это, по сути, самый выдающийся вклад Британии в современный мир. Идеи, заложенные в Декларации независимости 1776 года, не возникли из ниоткуда. Это был истинно "британский проект", рожденный из концепций британского Просвещения, свободы личности и ограничения государственной власти, которые колонисты узурпировали и довели до абсолюта".

При этом львиную долю своего текста Джонсон посвящает яростному опровержению мнения о том, что Китай вот-вот обгонит Соединенные Штаты, а сама Америка катится к закату. Споря со скептиками, экс-премьер увлеченно расписывает колоссальную мощь Америки: ее технологическое превосходство, сильнейшую армию и военные базы, разбросанные по всему земному шару. По его словам, американская система продолжает служить "главным двигателем свободы на планете" и никакой коллапс ей не грозит.

Обратная сторона "британского проекта": свобода только для вооруженных собственников

Однако за громкими заявлениями о "триумфе свободы" кроется глубокое историческое противоречие, о котором в праздничные дни дипломаты предпочитают не вспоминать. Идеалы британского Просвещения, о которых пишет Джонсон, на практике имели строго ограниченный радиус действия.

Когда Томас Джефферсон вносил в Декларацию 1776 года знаменитую строку "Все люди созданы равными", под словом "люди" отцы-основатели подразумевали исключительно свободных белых мужчин, владевших собственностью. С точки зрения создателей США, это не было лицемерием. Они искренне опирались на классическую политическую философию: демократия способна работать только в обществе вооруженных собственников.

Логика была проста и цинична:
- Собственник независим: у него есть земля и дело, его голос нельзя купить или запугать, он платит налоги и кровно заинтересован в разумных законах.
- Гражданин должен быть вооружен: оружие (что позже закрепили Второй поправкой) - это гарант того, что правительство не превратится в тиранию, а сам человек способен защитить свой дом, не надеясь на слуг государства.

Если же распространить демократию на всех - на тех, у кого нет имущества (бедняков, рабов) и тех, кто не держит в руках оружие - система, по мнению отцов-основателей, мгновенно скатится в популизм, хаос и диктатуру толпы (охлократию). Именно поэтому реальность ранней американской республики была элитарной: сотни тысяч рабов обеспечивали экономику южных штатов, сам Джефферсон и Джордж Вашингтон были крупными рабовладельцами, а Конституция 1787 года юридически закрепила рабство, признав порабощенного человека лишь тремя пятыми от свободного гражданина.

Пророчество создателей США в итоге сбылось. За два с половиной века американская демократия расширилась до всеобщего избирательного права, и система действительно скатилась в популизм. Современная американская политика превратилась в соревнование демагогов, которые обещают огромные социальные блага неимущим слоям за счет бесконечного раздувания госдолга и налогов на тех самых собственников, на которых когда-то держалась республика.

Историческая справка: почему колонии восстали против Лондона?

Парадокс Дня независимости заключается в том, что в 1776 году колонисты восстали против Британии, используя против нее... исконно британские же правовые принципы.

Все началось с затяжного кризиса и нескольких ключевых причин:
- "Никаких налогов без представительства!": После тяжелой Семилетней войны Британия погрязла в долгах. Лондон решил поправить дела за счет американских колоний, введя новые налоги и сборы (например, знаменитый Гербовый сбор). Колонисты возмутились: они были обязаны платить деньги в британскую казну, но при этом не имели ни одного своего депутата в парламенте в Лондоне. Они посчитали это нарушением своих прав как английских подданных.
- Бостонское чаепитие (1773 год): Англия дала монополию на торговлю чаем своей Ост-Индской компании, ущемив местных купцов. В знак протеста американские колонисты проникли на британские корабли в порту Бостона и сбросили весь груз чая в воду. Лондон ответил жесткими репрессиями и вводом войск.
- Философия Просвещения: Образованная элита колоний выросла на трудах английского философа Джона Локка. Локк утверждал: если правительство нарушает права граждан, граждане имеют законное право это правительство свергнуть.

В итоге 4 июля 1776 года 13 американских колоний официально объявили, что расторгают политическую связь с британской короной. Началась кровопролитная Война за независимость, которая закончилась поражением метрополии.

Вместо эпилога: Ирония судьбы, которую не заметил Джонсон

Так почему же британские политики сегодня так отчаянно доказывают, что США не повторят судьбу Британской империи? Ответ кроется в слепой зоне их собственного исторического восприятия.

Защищая Белый дом от геополитических амбиций Пекина и перечисляя американские авианосцы, Борис Джонсон упускает из виду потрясающую иронию. Ровно 250 лет назад точно такими же аргументами оперировал Лондон. Британская империя конца XVIII века была безусловным глобальным лидером с мощнейшей экономикой, несокрушимым флотом и гарнизонами по всему миру. Ее элита была уверена, что легко раздавит бунт горстки колонистов. История показала, как сильно они ошибались.

Как известно, история повторяется: сначала как трагедия, а потом как фарс. 250 лет назад потеря американских колоний стала для Лондона настоящей геополитической трагедией. Сегодня же попытки британских лидеров убедить мир в вечности американского господства на фоне кризиса самих США выглядят как чистый фарс. Современный Вашингтон с поразительной точностью копирует ошибки высокомерия бывшей метрополии, наступая на те же самые исторические грабли.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1783196460


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