Пример идеального калыма, - Павел Густерин

12:23 06.07.2026

Павел Густерин

Пример идеального калыма



Мусульмане иногда затрудняются в определении размера калыма.



Вот авторитетный пример: "Ибн Хишам сказал: "И назначил он за нее калым в двадцать молодых верблюдиц. Хадиджа была первой женщиной, на которой женился Посланник Аллаха, и он не взял в жены никого, кроме нее, пока она не умерла, да будет доволен ею Аллах"" (Ибн Хишам. Жизнеописание Пророка Мухаммада, рассказанное со слов аль-Баккаи, со слов Ибн Исхака аль-Мутталиба (первая половина VIII века) / Перевод с арабского Н.А. Гайнуллина. - М.: Умма, 2007, с. 70).



Разумеется, это не значит, что калым обязательно должен состоять из молодых верблюдиц: речь идет о том, что по стоимости калым должен быть сопоставим с названным.



См. наши заметки:



Чем отличаются калым и махр

https://centrasia.org/newsA.php?st=1762000260



О мусульманском браке

https://centrasia.org/newsA.php?st=1761648300