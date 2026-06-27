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Пример идеального калыма, - Павел ГустеринПример идеального калыма, - Павел Густерин
12:23 06.07.2026

Павел Густерин
Пример идеального калыма

Мусульмане иногда затрудняются в определении размера калыма.

Вот авторитетный пример: "Ибн Хишам сказал: "И назначил он за нее калым в двадцать молодых верблюдиц. Хадиджа была первой женщиной, на которой женился Посланник Аллаха, и он не взял в жены никого, кроме нее, пока она не умерла, да будет доволен ею Аллах"" (Ибн Хишам. Жизнеописание Пророка Мухаммада, рассказанное со слов аль-Баккаи, со слов Ибн Исхака аль-Мутталиба (первая половина VIII века) / Перевод с арабского Н.А. Гайнуллина. - М.: Умма, 2007, с. 70).

Разумеется, это не значит, что калым обязательно должен состоять из молодых верблюдиц: речь идет о том, что по стоимости калым должен быть сопоставим с названным.

См. наши заметки:

Чем отличаются калым и махр
https://centrasia.org/newsA.php?st=1762000260

О мусульманском браке
https://centrasia.org/newsA.php?st=1761648300

Источник - ЦентрАзия
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