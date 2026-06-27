Лидеры Таджикистана и Туркменистана приняли участие в церемонии прощания с Аятоллой Хаменеи

20:13 06.07.2026

Участие в церемонии выражения почтения и прощания с бывшим Верховным руководителем Исламской Республики Иран Аятоллой Сейидом Али Хаменеи



https://president.tj/, 03.07.2026



3 июля Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон принял участие в церемонии выражения почтения и прощания с бывшим Верховным руководителем Исламской Республики Иран Аятоллой Сейидом Али Хаменеи, состоявшейся в городе Тегеран.



В ходе церемонии Глава нашего государства уважаемый Эмомали Рахмон выразил глубокие соболезнования руководству и дружественному братскому народу Ирана, а также родным и близким покойного.



